Il momento più tragico degli ultimi anni del calcio italiano sembra stia cercando una soluzione nella freschezza. Non tanto a livello climatico, visto il caldo tropicale che sta colpendo la nostra penisola nelle ultime settimane, quanto a livello di idee. I giovani sono sempre più coinvolti. E questo non può che essere un bene. Ma se questo è vero in campo, lo stesso si può dire per la panchina. L'età media dei tecnici nel nostro paese si sta abbassando e così, anche le idee portate in campo, sembrano giovarne. Il Toro ha compiuto una scelta che va in questa direzione. Ora la domanda è se i tifosi granata l'hanno gradita.

Abate al Torino: tifosi soddisfatti?

SONDAGGIO - Siete soddisfatti di Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino? Sì No Sì 62% 36 voti No 38% 22 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

La direzione intrapresa dalla società granata per cercare la nuova guida tecnica è stata chiara da subito: un allenatore con un'identità di gioco ben definita, che sia in grado di portare idee nuove e con una buona capacità di lavoro sui giovani. Questa l'idea del DS Gianluca Petrachi, questa la concretizzazione della ricerca. Il profilo scelto: Ignazio Abate. Il tecnico arriva dalla Juve Stabia, squadra con la quale ha fatto un'ottimo percorso in Serie B, arrivando ai playoff e facendo emergere talenti tra i quali il granata Alessio Cacciamani. Ora è pronto per iniziare la sua prima esperienza in Serie A, sulla panchina del Torino. I tifosi granata sono felici di questa scelta. Noi, come sempre, lo chiediamo a voi lettori di Toro News. Votate il sondaggio qua sotto ed esprimete il vostro parere: siete soddisfatti di Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino?