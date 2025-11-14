La sosta non ferma il campionato di Serie C, regolarmente in campo nel fine settimana. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.
La Serie C non si ferma: Rauti e Bianay-Balcot cercano conferme
In campo nonostante la sosta
ANTOLINI (Pergolettese): La Pergolettese ospita la Giana Erminio, probabile panchina iniziale per Antolini.
BIANAY-BALCOT (Ternana): Ternana ospite della Sambenedettese, Bianay-Balcot verso la titolarità.
DELL'AQUILA (Arezzo): L'Arezzo ospita il Bra, Dell'Aquila da valutare.
DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna va a Livorno, per Di Marco possibile spazio a gara in corso.
GUEYE (Pontedera): Panchina in vista per Gueye contro la Pianese.
PADULA (Campobasso): Campobasso ospite del Forlì, Padula si candida dal 1'.
RAUTI (Vicenza): Possibile maglia da titolare per Rauti contro il Renate.
