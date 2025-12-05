Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.
tor italia granata Di Marco cerca altri gol pesanti, Ciammaglichella ora vuole l’esordio
Di Marco cerca altri gol pesanti, Ciammaglichella ora vuole l’esordio
Il centrocampista classe 2005 ha trovato due panchine dopo una lunga assenza per infortunio
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Titolarità in vista per Walukiewicz contro la Fiorentina.
SECK (Partizan Belgrado): Titolarità in vista per Seck contro il Radnicki.
