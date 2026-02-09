Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
Seck da urlo: doppietta e autogol procurato. Bene Cacciamani
SERIE A - ESTERO—
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Crolla il Sassuolo, travolto 5-0 dall’Inter. Un passo indietro anche per Walukiewicz (VOTO: 5)
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 3-2 sul campo del Radnik e in tutti e tre i gol c'è lo zampino di Demba Seck. L'esterno provoca l'autogol del Radnik con un cross forte in mezzo, poi si prende la scena con una doppietta: un tiro-cross si inacca senza deviazioni, quindi un mancino a giro dopo una cavalcata (VOTO: 8).
MULLEN (Bohemians): Subito titolare e in campo 58’ Mullen nello 0-0 contro il St. Patricks (VOTO: 6).
SERIE B—
CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia pareggia 3-3 contro il Padova. Cacciamani, ancora titolare, gioca 70' e non fa mai mancare la spinta offensiva da quinto a sinistra (VOTO: 6).
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, fin qui poco impiegato.
DALLA VECCHIA (Entella): Finisce 1-1 tra Enella e Spezia. Dalla Vecchia entra al 67' per dare una mano ai suoi, in dieci dal primo tempo, e rimedia un'ammonizione che lo costringerà a saltare la prossima gara (VOTO: 6).
DELLAVALLE (Modena): Il Modena perde 2-1 contro la Sampdoria, Dellavalle in panchina 90'.
BIANAY-BALCOT (Mantova): Il Mantova passa 2-1 contro il Bari, Bianay ai box per infortunio.
DEMBELE (Mantova): Subito titolare Dembele. L'esterno fa valere la corsa ma è poco lucido quando potrebbe segnare. Buona comunque la prima (VOTO: 6).
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Maglia da titolare e 62' per Silva nel 3-3 contro la Juve Stabia. Il brasiliano fatica però a trovare la posizione giusta (VOTO: 5.5).
SERIE C—
ANTOLINI (Pergolettese): Il Trento passa 2-1 sul campo della Pergolettese, solo panchina per Antolini.
DELL'AQUILA (Pontedera): Il Pontedera pareggia 2-2 contro la Ternana, assente Dell'Aquila.
DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna supera 1-0 il Carpi, assente Di Marco.
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza pareggia 0-0 contro Dolomiti Bellunesi. Per Rauti maglia da titolare e 64’ (VOTO: 6)
