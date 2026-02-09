Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor italia granata Seck da urlo: doppietta e autogol procurato. Bene Cacciamani

ITALIA GRANATA

Seck da urlo: doppietta e autogol procurato. Bene Cacciamani

Seck da urlo: doppietta e autogol procurato. Bene Cacciamani - immagine 1
Fine settimana da grande protagonista per il senegalese in Serbia
Alberto Giulini Vicedirettore 

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

SERIE A - ESTERO

—  

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Crolla il Sassuolo, travolto 5-0 dall’Inter. Un passo indietro anche per Walukiewicz (VOTO: 5)

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 3-2 sul campo del Radnik e in tutti e tre i gol c'è lo zampino di Demba Seck. L'esterno provoca l'autogol del Radnik con un cross forte in mezzo, poi si prende la scena con una doppietta: un tiro-cross si inacca senza deviazioni, quindi un mancino a giro dopo una cavalcata (VOTO: 8).

MULLEN (Bohemians): Subito titolare e in campo 58’ Mullen nello 0-0 contro il St. Patricks (VOTO: 6).

 

SERIE B

—  

CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia pareggia 3-3 contro il Padova. Cacciamani, ancora titolare, gioca 70' e non fa mai mancare la spinta offensiva da quinto a sinistra (VOTO: 6).

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, fin qui poco impiegato.

DALLA VECCHIA (Entella): Finisce 1-1 tra Enella e Spezia. Dalla Vecchia entra al 67' per dare una mano ai suoi, in dieci dal primo tempo, e rimedia un'ammonizione che lo costringerà a saltare la prossima gara (VOTO: 6).

DELLAVALLE (Modena): Il Modena perde 2-1 contro la Sampdoria, Dellavalle in panchina 90'.

BIANAY-BALCOT (Mantova): Il Mantova passa 2-1 contro il Bari, Bianay ai box per infortunio.

DEMBELE (Mantova): Subito titolare Dembele. L'esterno fa valere la corsa ma è poco lucido quando potrebbe segnare. Buona comunque la prima (VOTO: 6).

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Maglia da titolare e 62' per Silva nel 3-3 contro la Juve Stabia. Il brasiliano fatica però a trovare la posizione giusta (VOTO: 5.5).

 

SERIE C

—  

ANTOLINI (Pergolettese): Il Trento passa 2-1 sul campo della Pergolettese, solo panchina per Antolini.

DELL'AQUILA (Pontedera): Il Pontedera pareggia 2-2 contro la Ternana, assente Dell'Aquila.

DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna supera 1-0 il Carpi, assente Di Marco.

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza pareggia 0-0 contro Dolomiti Bellunesi.  Per Rauti maglia da titolare e 64’ (VOTO: 6)

Leggi anche
Garanzia Cacciamani: altra ottima prestazione. Bene Walukiewicz a Sassuolo
Serie B: Cacciamani ancora titolare, si rivede Dellavalle nel Modena

© RIPRODUZIONE RISERVATA