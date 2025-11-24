Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
tor italia granata Si sblocca Pellegri, Di Marco segna di tacco. Dellavalle, quinta panchina di fila
ITALIA GRANATA
Si sblocca Pellegri, Di Marco segna di tacco. Dellavalle, quinta panchina di fila
Il centrale scuola Toro sta trovando poco spazio a Modena
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Sassuolo in campo nel posticipo del lunedì contro il Pisa, Walukiewicz verso la conferma da terzino destro.
SECK (Partizan Belgrado): Lo Zeleznicar Pacevo passa 3-1 in casa del Partizan, Seck richiamato in panchina al 68' (VOTO: 5.5).
© RIPRODUZIONE RISERVATA