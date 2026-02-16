Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
Walukiewicz sempre più garanzia, Seck ancora decisivo. Bene Dellavalle
SERIE A - ESTERO—
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo si impone in rimonta in casa dell’Udinese. Ancora una buona prova di Walukiewicz, prima da terzino e poi da centrale. Il polacco è una certezza per Grosso (VOTO: 6.5).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 2-1 contro il Subotica. Seck lascia ancora il segno, dopo la doppietta dello scorso turno: assist di grande qualità per il gol del raddoppio (VOTO: 6.5)
MULLEN (Bohemians): 90’ e un assist per Mullen nel 4-0 rifilato agli Slingo Rovers (VOTO: 6.5).
SERIE B—
CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia cade 2-1 sul campo del Monza. Altra buona prova di Cacciamani, sempre pericoloso in fase offensiva e due volte vicino al gol (VOTO: 6.5).
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, quasi mai impiegato in stagione.
DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella cade 3-0 sul campo del Palermo. Si salva comunque Dalla Vecchia, titolare e in campo 65' (VOTO: 6).
DELLAVALLE (Modena): Il Modena passa 2-0 contro la Carrarese e si conferma in piena zona playoff. Dellavalle, confermato titolare e in campo 79', è autore di una prova solida e di livello (VOTO: 6.5).
BIANAY-BALCOT (Mantova): Il Mantova cade 2-0 contro il Catanzaro, Bianay-Balcot fuori per infortunio.
DEMBELE (Mantova): Altri 90' per Dembele, in difficoltà e imperfetto in occasione del vantaggio del Catanzaro (VOTO: 5).
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Il Padova cade 1-0 in casa della Sampdoria. Silva, in campo dal 54', entra col piglio giusto (VOTO: 6).
SERIE C—
ANTOLINI (Pergolettese): Pergolettese in campo nel posticipo del lunedì contro il Brescia, Antolini dovrebbe partire dalla panchina.
DELL'AQUILA (Pontedera): Il Pontedera pareggia 1-1 col Gubbio, assente Dell’Aquila.
DI MARCO (Ravenna): Indisponibile Di Marco, assente in occasione del 2-0 rifilato alla Juventus U23.
PADULA (Campobasso): Campobasso ospite della Vis Pesaro nel posticipo del lunedì, Padula in ballottaggio.
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza cade nel recupero contro l’Alcione, Rauti in campo 67’ (VOTO: 5.5).
