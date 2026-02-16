Toro News
ITALIA GRANATA

Walukiewicz sempre più garanzia, Seck ancora decisivo. Bene Dellavalle

Parte da terzino e chiude da centrale, il polacco è fin qui autore di una stagione più che sufficiente
Alberto Giulini Vicedirettore 

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

SERIE A - ESTERO

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo si impone in rimonta in casa dell’Udinese. Ancora una buona prova di Walukiewicz, prima da terzino e poi da centrale. Il polacco è una certezza per Grosso (VOTO: 6.5).

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 2-1 contro il Subotica. Seck lascia ancora il segno, dopo la doppietta dello scorso turno: assist di grande qualità per il gol del raddoppio (VOTO: 6.5)

MULLEN (Bohemians): 90’ e un assist per Mullen nel 4-0 rifilato agli Slingo Rovers (VOTO: 6.5).

 

SERIE B

CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia cade 2-1 sul campo del Monza. Altra buona prova di Cacciamani, sempre pericoloso in fase offensiva e due volte vicino al gol (VOTO: 6.5).

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, quasi mai impiegato in stagione.

DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella cade 3-0 sul campo del Palermo. Si salva comunque Dalla Vecchia, titolare e in campo 65' (VOTO: 6).

DELLAVALLE (Modena): Il Modena passa 2-0 contro la Carrarese e si conferma in piena zona playoff. Dellavalle, confermato titolare e in campo 79', è autore di una prova solida e di livello (VOTO: 6.5).

BIANAY-BALCOT (Mantova): Il Mantova cade 2-0 contro il Catanzaro, Bianay-Balcot fuori per infortunio.

DEMBELE (Mantova): Altri 90' per Dembele, in difficoltà e imperfetto in occasione del vantaggio del Catanzaro (VOTO: 5).

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Il Padova cade 1-0 in casa della Sampdoria. Silva, in campo dal 54', entra col piglio giusto (VOTO: 6).

 

SERIE C

ANTOLINI (Pergolettese): Pergolettese in campo nel posticipo del lunedì contro il Brescia, Antolini dovrebbe partire dalla panchina.

DELL'AQUILA (Pontedera): Il Pontedera pareggia 1-1 col Gubbio, assente Dell’Aquila.

DI MARCO (Ravenna): Indisponibile Di Marco, assente in occasione del 2-0 rifilato alla Juventus U23.

PADULA (Campobasso): Campobasso ospite della Vis Pesaro nel posticipo del lunedì, Padula in ballottaggio.

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza cade nel recupero contro l’Alcione, Rauti in campo 67’ (VOTO: 5.5).

