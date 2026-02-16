Walukiewicz sempre più garanzia, Seck ancora decisivo. Bene Dellavalle

Parte da terzino e chiude da centrale, il polacco è fin qui autore di una stagione più che sufficiente

WALUKIEWICZ (Sassuolo) : Il Sassuolo si impone in rimonta in casa dell’Udinese. Ancora una buona prova di Walukiewicz, prima da terzino e poi da centrale. Il polacco è una certezza per Grosso ( VOTO: 6.5 ).

DELLAVALLE (Modena): Il Modena passa 2-0 contro la Carrarese e si conferma in piena zona playoff. Dellavalle, confermato titolare e in campo 79', è autore di una prova solida e di livello (VOTO: 6.5).