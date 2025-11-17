Non si ferma il campionato di Serie C nonostante la sosta. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata
Serie C: Di Marco entra e si procura un rigore, Padula in gol
ANTOLINI (Pergolettese): Pergolettese in campo nel posticipo del lunedì contro la Giana Erminio, Antolini dovrebbe partire dalla panchina.
BIANAY-BALCOT (Ternana): La Ternana pareggia 0-0 sul campo della Sambenedettese. Bianay Balcot in campo dall'81' (VOTO: NG).
DELL'AQUILA (Arezzo): L'Arezzo passa 2-1 contro il Bra, assente Dell'Aquila.
DI MARCO (Ravenna): Finisce 1-1 tra Livorno e Ravenna. Di Marco, in campo dal 61', si procura il rigore del pareggio (VOTO: 6.5).
GUEYE (Pontedera): Solo panchina per Gueye nel 2-0 rifilato alla Pianese.
PADULA (Campobasso): Il Campobasso passa 3-2 a Forlì dopo essere andato sotto di due gol. Padula entra in campo al 69' e trova subito il gol del momentaneo pareggio con un tocco ravvicinato. Secondo gol in campionato per l'attaccante (VOTO: 7).
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza vince 1-0 contro il Renate e si conferma ampiamente in vetta. Rauti entra al 64' e porta velocità in avanti (VOTO: 6).
