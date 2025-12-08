Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. La Serie B scenderà invece in campo lunedì.
Convince ancora Walukiewicz: solidissimo nel Sassuolo. Di Marco vola in vetta
Il centrale sta convincendo da terzino destro tra le fila degli emiliani
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Ancora una prova solidissima di Walukiewicz, ancora impiegato da terzino destro nel 3-1 rifilato alla Fiorentina (VOTO: 6.5).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan passa 4-2 in casa del Radnicki, 90' per Seck (VOTO: 6.5).
