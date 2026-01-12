Riparte il campionato di Serie B e torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per analizzare il rendimento dei giocatori del Toro in prestito in cadetteria.
ITALIA GRANATA
Serie B: Cacciamani ancora titolare, si rivede Dellavalle nel Modena
CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia fa 2-2 contro il Pescara. Maglia da titolare per Cacciamani, richiamato in panchina all'intervallo dopo un primo tempo senza acuti (VOTO: 6).
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella.
PELLEGRI (Empoli): L'Empoli passa 1-0 a Cesena, Pellegri ai box per una noia muscolare.
DALLA VECCHIA (Entella): Vittoria di prestigio per l'Entella, 1-0 contro il Monza. Assente Dalla Vecchia.
DELLAVALLE (Modena): Il Modena cade 2-0 sul campo del Padova. Spazio nella ripresa per Dellavalle, in campo dal 65'. Un errore in impostazione del centrale apre la strada al raddoppio dei veneti (VOTO: 5.5).
SILVA (Padova): Solo panchina per Silva.
MULLEN (Mantova): Il Mantova pareggia 1-1 con il Palermo, solo panchina per Mullen. Pochissimo spazio finora per il classe 2005.
© RIPRODUZIONE RISERVATA