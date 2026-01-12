Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor italia granata Serie B: Cacciamani ancora titolare, si rivede Dellavalle nel Modena

ITALIA GRANATA

Serie B: Cacciamani ancora titolare, si rivede Dellavalle nel Modena

Serie B: Cacciamani ancora titolare, si rivede Dellavalle nel Modena - immagine 1
Il centrale in campo nella ripresa
Alberto Giulini Vicedirettore 

Riparte il campionato di Serie B e torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per analizzare il rendimento dei giocatori del Toro in prestito in cadetteria.

CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia fa 2-2 contro il Pescara. Maglia da titolare per Cacciamani, richiamato in panchina all'intervallo dopo un primo tempo senza acuti (VOTO: 6).

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella.

PELLEGRI (Empoli): L'Empoli passa 1-0 a Cesena, Pellegri ai box per una noia muscolare.

DALLA VECCHIA (Entella): Vittoria di prestigio per l'Entella, 1-0 contro il Monza. Assente Dalla Vecchia.

DELLAVALLE (Modena): Il Modena cade 2-0 sul campo del Padova. Spazio nella ripresa per Dellavalle, in campo dal 65'. Un errore in impostazione del centrale apre la strada al raddoppio dei veneti (VOTO: 5.5).

SILVA (Padova): Solo panchina per Silva.

MULLEN (Mantova): Il Mantova pareggia 1-1 con il Palermo, solo panchina per Mullen. Pochissimo spazio finora per il classe 2005.

 

Leggi anche
Serie B: Cacciamani convince ancora, si rivede Dellavalle nel Modena
Walukiewicz da ex, Dellavalle in ballottaggio per la titolarità

© RIPRODUZIONE RISERVATA