Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
ITALIA GRANATA
Garanzia Cacciamani: altra ottima prestazione. Bene Walukiewicz a Sassuolo
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo strappa tre punti contro la Cremonese. Altra prova convincente di Walukiewicz, solido da terzino destro (VOTO: 6).
SERIE B—
CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia supera 1-0 l'Entella, altri 90' per Cacciamanti. Spinta costante per il classe 2007, vicino al gol del raddoppio (VOTO: 6.5)
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Quinta panchina consecutiva per Ciammaglichella.
DALLA VECCHIA (Entella): Buono l'ingresso di Dalla Vecchia, in campo dal 67' (VOTO: 6).
DELLAVALLE (Modena): Solo panchina per Dellavalle nel pareggio col Palermo.
BIANAY-BALCOT (Mantova): Mantova travolto 5-2 dal Venezia. Balcot in campo a inizio ripresa (VOTO: 6).
MULLEN (Mantova): Assente Mullen.
SILVA (Padova): Il Padova cade 3-0 sul campo del Sudtirol. Silva in campo a inizio ripresa con i suoi già sotto di due gol (VOTO: 6).
SERIE C—
ANTOLINI (Pergolettese): La Pergolettese supera 1-0 l'Ospitaletto, Antolini in campo dall'81'.
DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna passa 2-1 contro il Guidonia e blinda il secondo posto in classifica. Maglia da titolare e 62' di buon livello per Di Marco (VOTO: 6).
PADULA (Campobasso): Il Campobasso cade 1-0 sul campo del Pineto, assente Padula.
RAUTI (Vicenza): Vicenza in campo contro il Cittadella nel posticipo del lunedì sera
© RIPRODUZIONE RISERVATA