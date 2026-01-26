Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor italia granata Garanzia Cacciamani: altra ottima prestazione. Bene Walukiewicz a Sassuolo

ITALIA GRANATA

Garanzia Cacciamani: altra ottima prestazione. Bene Walukiewicz a Sassuolo

Garanzia Cacciamani: altra ottima prestazione. Bene Walukiewicz a Sassuolo - immagine 1
Ancora panchina per Ciammaglichella e Dellavalle
Alberto Giulini Vicedirettore 

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo strappa tre punti contro la Cremonese. Altra prova convincente di Walukiewicz, solido da terzino destro (VOTO: 6).

 

SERIE B

—  

CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia supera 1-0 l'Entella, altri 90' per Cacciamanti. Spinta costante per il classe 2007, vicino al gol del raddoppio (VOTO: 6.5)

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Quinta panchina consecutiva per Ciammaglichella.

DALLA VECCHIA (Entella): Buono l'ingresso di Dalla Vecchia, in campo dal 67' (VOTO: 6).

DELLAVALLE (Modena): Solo panchina per Dellavalle nel pareggio col Palermo.

BIANAY-BALCOT (Mantova): Mantova travolto 5-2 dal Venezia. Balcot in campo a inizio ripresa (VOTO: 6).

MULLEN (Mantova): Assente Mullen.

SILVA (Padova): Il Padova cade 3-0 sul campo del Sudtirol. Silva in campo a inizio ripresa con i suoi già sotto di due gol (VOTO: 6).

 

SERIE C

—  

ANTOLINI (Pergolettese): La Pergolettese supera 1-0 l'Ospitaletto, Antolini in campo dall'81'.

DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna passa 2-1 contro il Guidonia e blinda il secondo posto in classifica. Maglia da titolare e 62' di buon livello per Di Marco (VOTO: 6).

PADULA (Campobasso): Il Campobasso cade 1-0 sul campo del Pineto, assente Padula.

RAUTI (Vicenza): Vicenza in campo contro il Cittadella nel posticipo del lunedì sera

Leggi anche
Serie B: Cacciamani ancora titolare, si rivede Dellavalle nel Modena
Serie B: Cacciamani convince ancora, si rivede Dellavalle nel Modena

© RIPRODUZIONE RISERVATA