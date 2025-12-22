Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
tor italia granata Serie B: Cacciamani convince ancora, si rivede Dellavalle nel Modena
ITALIA GRANATA
Serie B: Cacciamani convince ancora, si rivede Dellavalle nel Modena
Sfortunato Pellegri, costretto al cambio per un fastidio muscolare
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan cade 1-0 sul campo del Novi Beograd, 90' per Seck (VOTO: 5.5).
© RIPRODUZIONE RISERVATA