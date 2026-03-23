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ITALIA GRANATA

Alza il livello Mullen anche da terzino, show dei granata in Serie C

Alza il livello Mullen anche da terzino, show dei granata in Serie C - immagine 1
Buone prestazioni per chi ha giocato, ma anche tanti assenti...
Davide Bonsignore
Davide Bonsignore Redattore 

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

SERIE A - ESTERO

Alza il livello Mullen anche da terzino, show dei granata in Serie C- immagine 2
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WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo pareggia 1-1 in casa della Juventus. Per Walukiewicz arrivano 90' da terzino destro contro un cliente davvero scomodo come Yildiz, che trova la rete. (VOTO: 6).

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan pareggia 1-1 in casa del Mladost, 90' per Seck che inserisce 3 passaggi chiave e fa una partita propositiva. (VOTO: 6.5).

MULLEN (Bohemians): 1-1 anche per i Bohemians, che in casa trovano un punto contro il Dundalk, mantenendo comunque la testa della classifica in solitaria. Per Mullen titolarità e 74' di ottimo livello anche come terzino sinistro. Tra i migliori dei suoi (VOTO: 7)

SERIE B

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CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia trionfa alla grande, 3-1 in casa contro lo Spezia. Per Alessio Cacciamani 90' di continuità sulla corsia mancina ma senza riuscire a mettere il proprio zampino sul match (VOTO: 6)

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, poco considerato da Abate.

DALLA VECCHIA (Entella): Entella show: è 3-0 contro la Reggiana. Dalla Vecchia subentra a Franzoni all'85' (VOTO: SV).

DELLAVALLE (Modena): Solo panchina per Dellavalle nel 2-1 rifilato al Mantova.

DEMBELE (Mantova): Dall'altra parte contro il Modena ci ha perso Dembélé: titolarità e 76' minuti in campo per il francese. Non una gara facile per la retroguardia del Mantova (VOTO: 5.5)

BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora assente per infortunio Bianay-Balcot.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Silva assente per infortunio.

SERIE C

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Foto: Roberto Ugliono
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ANTOLINI (Pergolettese): Solo panchina per Antolini nella sconfitta contro la Giana Erminio.

DELL'AQUILA (Pontedera): Pianese e Pontedera si riprendono a vicenda e nel 2-2 finale incide Dell'Aquila: subentra al 72' e infila un assist prezioso (VOTO: 6.5).

DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna vince 2-0 contro il Livorno, Di Marco non trova spazio.

PADULA (Campobasso): Partita simile a quella di Dell'Aquila: Padula subentra al 57' e ha un ruolo fondamentale nella vittoria in extremis per 2-0 del Campobasso sul Forlì. Entrambi i gol nel recupero e un assist per Padula (VOTO: 7).

RAUTI (Vicenza): Il Vicenza vince 3-1 in casa del Renate: titolarità e 82' minuti preziosi per Rauti (VOTO: 6.5).

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