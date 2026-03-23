Alza il livello Mullen anche da terzino, show dei granata in Serie C

Buone prestazioni per chi ha giocato, ma anche tanti assenti...

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

SECK (Partizan Belgrado) : Il Partizan pareggia 1-1 in casa del Mladost, 90' per Seck che inserisce 3 passaggi chiave e fa una partita propositiva. ( VOTO: 6.5 ).

MULLEN (Bohemians) : 1-1 anche per i Bohemians, che in casa trovano un punto contro il Dundalk, mantenendo comunque la testa della classifica in solitaria. Per Mullen titolarità e 74' di ottimo livello anche come terzino sinistro. Tra i migliori dei suoi ( VOTO: 7 )

DALLA VECCHIA (Entella) : Entella show: è 3-0 contro la Reggiana. Dalla Vecchia subentra a Franzoni all'85' ( VOTO: SV ).

DEMBELE (Mantova) : Dall'altra parte contro il Modena ci ha perso Dembélé: titolarità e 76' minuti in campo per il francese. Non una gara facile per la retroguardia del Mantova ( VOTO: 5.5 )

DELL'AQUILA (Pontedera): Pianese e Pontedera si riprendono a vicenda e nel 2-2 finale incide Dell'Aquila: subentra al 72' e infila un assist prezioso (VOTO: 6.5).