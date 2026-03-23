Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
ITALIA GRANATA
Alza il livello Mullen anche da terzino, show dei granata in Serie C
SERIE A - ESTERO
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo pareggia 1-1 in casa della Juventus. Per Walukiewicz arrivano 90' da terzino destro contro un cliente davvero scomodo come Yildiz, che trova la rete. (VOTO: 6).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan pareggia 1-1 in casa del Mladost, 90' per Seck che inserisce 3 passaggi chiave e fa una partita propositiva. (VOTO: 6.5).
MULLEN (Bohemians): 1-1 anche per i Bohemians, che in casa trovano un punto contro il Dundalk, mantenendo comunque la testa della classifica in solitaria. Per Mullen titolarità e 74' di ottimo livello anche come terzino sinistro. Tra i migliori dei suoi (VOTO: 7)
SERIE B
CACCIAMANI (Juve Stabia): La Juve Stabia trionfa alla grande, 3-1 in casa contro lo Spezia. Per Alessio Cacciamani 90' di continuità sulla corsia mancina ma senza riuscire a mettere il proprio zampino sul match (VOTO: 6)
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, poco considerato da Abate.
DALLA VECCHIA (Entella): Entella show: è 3-0 contro la Reggiana. Dalla Vecchia subentra a Franzoni all'85' (VOTO: SV).
DELLAVALLE (Modena): Solo panchina per Dellavalle nel 2-1 rifilato al Mantova.
DEMBELE (Mantova): Dall'altra parte contro il Modena ci ha perso Dembélé: titolarità e 76' minuti in campo per il francese. Non una gara facile per la retroguardia del Mantova (VOTO: 5.5)
BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora assente per infortunio Bianay-Balcot.
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Silva assente per infortunio.
SERIE C
ANTOLINI (Pergolettese): Solo panchina per Antolini nella sconfitta contro la Giana Erminio.
DELL'AQUILA (Pontedera): Pianese e Pontedera si riprendono a vicenda e nel 2-2 finale incide Dell'Aquila: subentra al 72' e infila un assist prezioso (VOTO: 6.5).
DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna vince 2-0 contro il Livorno, Di Marco non trova spazio.
PADULA (Campobasso): Partita simile a quella di Dell'Aquila: Padula subentra al 57' e ha un ruolo fondamentale nella vittoria in extremis per 2-0 del Campobasso sul Forlì. Entrambi i gol nel recupero e un assist per Padula (VOTO: 7).
RAUTI (Vicenza): Il Vicenza vince 3-1 in casa del Renate: titolarità e 82' minuti preziosi per Rauti (VOTO: 6.5).
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