Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
tor italia granata Serie B: Cacciamani convince, esordio Ciammaglichella. Dellavalle, altra panchina
ITALIA GRANATA
Serie B: Cacciamani convince, esordio Ciammaglichella. Dellavalle, altra panchina
L'esterno sempre più certezza, il centrale fatica a trovare spazio e a gennaio potrebbe cambiare casacca
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo strappa un punto a San Siro contro il Milan. Questa volta fa un passo indietro Walukiewicz, sorpreso da Bartesaghi sui due gol (VOTO: 5).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan si impone 3-2 contro il Napredak, 88' per Seck (VOTO: 6).
© RIPRODUZIONE RISERVATA