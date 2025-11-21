tor italia granata Cacciamani cerca altri gol pesanti, Bianay sfida la Juve U23

ITALIA GRANATA

Cacciamani cerca altri gol pesanti, Bianay sfida la Juve U23

Come ogni venerdì torna l’appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito. WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo ospiterà il Pisa nel posticipo del lunedì, Walukiewicz...
Alberto Giulini Vicedirettore 

Cacciamani cerca altri gol pesanti, Bianay sfida la Juve U23- immagine 1

Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo ospiterà il Pisa nel posticipo del lunedì, Walukiewicz verso la conferma da terzino destro.

SECK (Partizan Belgrado): Titolarità in vista per Seck contro lo Zelenicar Pancevo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA