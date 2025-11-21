Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.
tor italia granata Cacciamani cerca altri gol pesanti, Bianay sfida la Juve U23
ITALIA GRANATA
Cacciamani cerca altri gol pesanti, Bianay sfida la Juve U23
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo ospiterà il Pisa nel posticipo del lunedì, Walukiewicz...
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo ospiterà il Pisa nel posticipo del lunedì, Walukiewicz verso la conferma da terzino destro.
SECK (Partizan Belgrado): Titolarità in vista per Seck contro lo Zelenicar Pancevo.
