CuoreGranata – Una Cartolina da un Paese diverso: verso il 4 maggio

Benvenuti a una nuova puntata di #CuoreGranata, la rubrica firmata Andrea Arena che ci accompagna nel viaggio più sentito dell'anno per tutto il popolo granata. In questa edizione speciale, "Una Cartolina da un Paese diverso", Andrea Arena dialoga con Gianfelice Facchetti e Paolo Quaregna, in un racconto intenso e profondo che ci conduce verso il 4 maggio 2025, la giornata in cui tutto il popolo granata si stringe nel ricordo del Grande Torino.Un incontro tra teatro, libri, memoria, emozione e passione, per non dimenticare mai e per continuare a tramandare quella Fede che vive in ogni giorno del nostro cuore granata.