CuoreGranata. Avvicinamento 4 maggio: Clara e Lorenzo ricordano Emiliano e Bri

Secondo appuntamento speciale di #CuoreGranata, la rubrica condotta da Andrea Arena in avvicinamento al 4 maggio. Ci addentriamo in una storia intensa e profondamente legata all'anima del Toro. Insieme a Lorenzo Biancardi e Clara Mondonico, rendiamo omaggio a due figure che rappresentano i valori più autentici della nostra fede granata: Bridget, giovane donna dal cuore Toro che ci ha lasciato troppo presto, e il grande Emiliano Mondonico, allenatore indimenticato, simbolo di passione, forza e coraggio. Due storie, diverse ma unite dallo stesso spirito, che ci accompagnano verso la giornata più sacra della memoria granata, nel ricordo eterno di chi ha reso il Toro molto più di una squadra. E che siano proprio le parole di un padre e di una figlia a guidare i cuori dei nostri giocatori, che non sempre hanno compreso la grandezza del luogo e dei colori che rappresentano. Perché essere del Toro è una scelta d'anima e di appartenenza. E mentre ci avviciniamo a Superga, dove ogni anno si rinnova la promessa di non dimenticare, lasciamo che queste voci ci ricordino cosa significhi davvero essere parte di questa storia.