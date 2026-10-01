L'Italia Under 19 di Massimiliano Favo vince ancora: tre su tre nel torneo amichevole svolto in Croazia durante questa maxi-pausa. La vittoria di oggi, 1° ottobre, è arrivata di misura proprio contro la formazione di casa. Nel primo tempo gli azzurri fanno la partita mettendo alle strette la Croazia ma non riuscendo a segnare, si va negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa, però, è differente: al 58' Luongo intercetta un passaggio rasoterra di Kovač e calcia con il destro battendo il numero uno croato. Gli azzurrini forti del vantaggio da qui in poi fanno girare palla lasciando girare a vuoto i padroni di casa fino al fischio finale. Titolarità e gol per Luongo, ma non solo, anche Cereser è stato riscelto dal primo minuto dopo che aveva giocato la prima partita contro la Francia, per lui clean sheet importante.