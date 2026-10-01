Roberto D’Aversa torna a parlare della sua esperienza al Torino e lo fa ripercorrendo un’avventura che, almeno sul piano personale, aveva iniziato a vivere con entusiasmo. Intervistato da La Stampa, l’ex allenatore granata ha sottolineato il feeling trovato con l’ambiente e con una piazza nella quale si è riconosciuto fin da subito: "Avevamo un ritmo da Europa, mi sentivo nel posto giusto in una piazza che abbraccia i miei valori. Io sono uno da Toro".

Nel ricordare quei mesi, D’Aversa ha poi riservato parole di gratitudine al club e in particolare al presidente, pur lasciando emergere il rammarico per come si è concluso il rapporto: "Ad un certo punto ho pensato di poter cambiare il mio destino, poi alcune dinamiche mi hanno fatto capire altro. Ma ringrazierò sempre il presidente, venivo da una stagione non felice: ho provato sensazioni uniche".

D'Aversa ricorda e punge il Torino

Il tono cambia quando il discorso si sposta sulla dirigenza e, in particolare, sulla gestione del suo futuro. D’Aversa non nasconde di essersi aspettato maggiore chiarezza da parte di, soprattutto nel momento in cui il Torino ha deciso di intraprendere una strada diversa: "Non pensavo di restare, ma se il direttore Petrachi me lo avesse detto avrei accettato la sua scelta, da una persona del suo spessore mi aspettavo maggior chiarezza". Chiusura dedicata invece al Torino attuale. L’allenatore ha seguito molto l'evolversi della squadra e ha individuato segnali incoraggianti, soprattutto nelle prestazioni lontano da casa: "Per me si è rinforzato rispetto all'anno scorso in alcuni ruoli chiave. L'ho visto contro il Sassuolo, fuori casa ha dimostrato di fare meglio. E il rigore a Bologna era netto, sarebbero stati tre punti che gli avrebbero dato luce".