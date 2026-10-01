Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. In queste settimane di sosta Nazionali, però, l'unico campionato a proseguire è la Serie C. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso? Quali sono i prossimi appuntamenti? Ecco i risultati e le prestazioni di Serie C e il programma del weekend in arrivo.

Serie C

Il centrocampista classe 2005 continua a fare i conti con l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime quattro gare, compresa quella pareggiata dalla Pro Vercelli sul campo della Giana Erminio per 1-1. Il rientro non sembra ancora imminente: sabato alle 20:30 arriva il Carpi e, salvo novità dell’ultimo momento, Ciammaglichella dovrebbe essere nuovamente fuori dalla lista dei convocati.

Padula (Audace Cerignola): Sconfitta esterna per l’Audace Cerignola, battuta 2-1 dal Picerno e ferma a quota 10 punti, al settimo posto. Padula è entrato negli ultimi venti minuti, provando a dare maggiore peso alla fase offensiva senza però riuscire a incidere sul risultato. L’occasione per aumentare il minutaggio arriverà domenica alle 20:30 contro l’Altamura, gara nella quale l’attaccante spera di trovare più spazio.

Gabellini (Forlì): Prima partita interamente disputata per Gabellini, che contro l’Ostiamare ha giocato tutti i 90 minuti. Il classe 2006 si è fatto vedere più volte dalle parti della porta, sfiorando il gol senza riuscire a trovarlo, e nel finale ha rimediato anche un’ammonizione. Il Forlì ha chiuso sull’1-1 una gara nella quale avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più, dopo aver anche fallito un rigore nel primo tempo. Sabato alle 14:30 la sfida sul campo del Vado: Gabellini punta alla conferma dal primo minuto.

Zaia (Pergolettese): Dopo i pochi minuti concessi a Lecco, Zaia è tornato titolare e ha risposto con una prestazione di spessore. Il classe 2006 ha giocato tutti i 90 minuti contro il Trento, risultando tra i migliori della Pergolettese nonostante lo 0-0 finale. Un segnale importante anche sul piano della continuità, in vista della prossima sfida: sabato alle 17:30 la trasferta contro l’Arzignano.

Di Marco (Catania): Continua invece il percorso di riabilitazione di Tommaso Di Marco dopo l’operazione al ginocchio. Il centrocampista resta quindi ai box mentre il Catania trova una vittoria importante contro la Casertana, superata 2-1. I siciliani torneranno in campo sabato alle 20:30 contro il Crotone, ma per Di Marco bisognerà ancora aspettare prima di rivederlo sul terreno di gioco.