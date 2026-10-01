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GIORNATA AZZURRA

Ottobre inizia con una giornata che si tinge di azzurro. Infatti oggi l'Italia si esibirà in due partite diverse prima alle 15.30 e poi alle 18.30 non lasciandoci quasi il respiro. I primi ad andare in scena saranno gli azzurrini di Massimiliano Favo che nel pomeriggio sfideranno la Croazia nella terza e ultima amichevole di questa pausa. Gli succederanno, dunque, i ragazzi più grandi, alle 18.30 l'Italia Under 21 sarà in trasferta per sfidare l'Armenia.

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