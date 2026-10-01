Nella giornata di oggi ci saranno due partite dell'Italia prima l'Under 19 di Luongo e poi l'Under 21 di Comuzzo
Leo Junior e il suo gol contro il Milan (VIDEO)
GIORNATA AZZURRA
Ottobre inizia con una giornata che si tinge di azzurro. Infatti oggi l'Italia si esibirà in due partite diverse prima alle 15.30 e poi alle 18.30 non lasciandoci quasi il respiro. I primi ad andare in scena saranno gli azzurrini di Massimiliano Favo che nel pomeriggio sfideranno la Croazia nella terza e ultima amichevole di questa pausa. Gli succederanno, dunque, i ragazzi più grandi, alle 18.30 l'Italia Under 21 sarà in trasferta per sfidare l'Armenia.
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