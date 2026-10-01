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I contratti del Torino

Chiudiamo la panoramica sui contratti del Torino. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori, esterni, mediani e trequartisti, l’ultimo reparto da analizzare è quello degli attaccanti. Numericamente la rosa non è cortissima, ma fin qui sono arrivati pochi gol e, di conseguenza, anche le certezze non sono molte. Adams e Simeone rappresentano i riferimenti principali, ma entrambi arrivano a questo momento con qualche interrogativo aperto.

Adams, dopo essere stato tra i giocatori che potevano lasciare Torino durante l’estate, è rimasto e ha risposto con un avvio positivo trovando due gol nelle prime quattro presenze in campionato. Simeone, invece, è ancora alla ricerca del primo centro in Serie A, dopo aver segnato una sola rete stagionale in Coppa Italia, e deve trovare quella continuità che finora è mancata. C’è poi Zapata, che aspetta di ritrovare la condizione migliore, mentre Kulenovic e Pellegri cercano spazio con prospettive differenti. Il rendimento complessivo del reparto dovrà comunque crescere e i prossimi mesi diranno se il Torino avrà abbastanza garanzie davanti oppure se sarà necessario guardare al mercato di gennaio. Prima di arrivare a quel punto, però, resta da fare il quadro degli accordi che legano gli attaccanti al club: scadenze, rinnovi e situazioni da monitorare.

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