Coppa Italia, il tabellone: per il Torino eventualmente Samp o Alessandria

Si sono conclusi i turni preliminari della Coppa Italia 2021/22, ora il quadro dei trentaduesimi è completo

Il tabellone della Coppa Italia 2021/22 si è allineato al primo turno di questa competizione. Venerdì, infatti, cominceranno i trentaduesimi di Coppa Italia, con sedici partite in programma e come era noto, il Torino affronterà la Cremonese domenica 15 agosto alle 21. In caso di passaggio del turno, i granata sfideranno ai sedicesimi la vincente tra Sampdoria ed Alessandria. La formazione piemontese è una delle 4 squadre che - vincendo 0-2 a Padova - ha superato il primo turno preliminare della Coppa Italia, disputatosi nello scorso week-end. Nelle altre 3 sfide, il Catanzaro ha avuto la meglio sul Como e affronterà il Verona, la Ternana ha eliminato l'Avellino e se la vedrà con il Bologna ed infine il Perugia ha sconfitto il Sudtirol e avrà la possibilità di vedersela con il Genoa.