Torino, a Ferragosto la Cremonese in Coppa Italia: è subito un “dentro o fuori”

Domenica sera alle 21 il Toro sfida la Cremonese nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia

TORINO - Per il Torino, la sfida con la Cremonese arriva 40 giorni dopo il raduno del 6 luglio scorso ed è il momento di vedere i granata alle prese con un impegno ufficiale. Le amichevoli precampionato hanno lasciato intravedere sprazzi di un nuovo Toro, la cui mano dell'allenatore comincia a farsi vedere, ma le conferme in tal senso devono arrivare dalle gare che contano, che mettono in palio punti o, come in questo caso, l'accesso al turno successivo di una competizione. Domenica sera sarà uno di quegli impegni in cui c'è tutto da perdere e l'obiettivo sarà da centrare a tutti i costi, contro una squadra di Serie B, per non terminare subito il cammino nell'unica altra competizione che il Torino affronta quest'anno. I granata dovranno riuscirci nonostante siano ancora una squadra in costruzione, che non può contare ad oggi su un 11 titolare indiscusso, dato che dal mercato manca ancora qualche innesto per completare la rosa e c'è ancora il punto interrogativo relativo a Belotti; ma nel corso delle sfide già disputate dai granata la struttura della squadra, nelle idee di Juric, sembra essere delineata, con Izzo, Bremer, Mandragora e Pjaca che hanno dato l'impressione di essere gli uomini sui cui il tecnico si baserà nell'emanare la formazione titolare, a partire proprio da domenica.