Torino, stadio Olimpico a porte aperte per la Coppa Italia: le info

La partita contro la Cremonese avrà i tifosi sugli spalti: via alla vendita il 9 agosto per il abbonati, il 12 quella libera

Redazione Toro News

Il 15 agosto lo stadio Olimpico “Grande Torino” riaprirà per la prima volta le porte ai tifosi. Dopo un'intera stagione con gli spalti vuoti, i giocatori granata potranno tornare a contare sul pubblico, con cui si sono riuniti solo durante il ritiro di Santa Cristina. L'occasione che vedrà le porte aperte è l'esordio del Toro in Coppa Italia, il 15 agosto alle ore 21, quando i granata affronteranno la Cremonese nel primo turno della competizione.

MODALITA' DI ACCESSO – La capienza del pubblico, regolata dalla nuova normativa sul pubblico all'interno degli impianti sportivi, è del 50%. Sarà dunque in vendita un numero limitato di biglietti. Per accedere allo stadio servirà il Green Pass; in alternativa è necessario esibire il risultato negativo di un tampone rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore antecedenti alla partita, oppure mostrare una certificazione di avvenuta guarigione dal Covid. Gli ingressi dell'Olimpico apriranno due ore prima dell'inizio della partita per evitare assembramenti.

VENDITA DEI BIGLIETTI – Per la vendita dei biglietti sono previste modalità d'acquisto online e in loco. Il Torino, tramite una nota ufficiale sul sito, tuttavia invita i tifosi a comprare online i biglietti per la partita onde evitare code agli sportelli. Chi possiede l'abbonamento del Torino per la stagione 2019/20 potrà acquistarli dal 9 agosto alle ore 10 fino all'11 agosto, la vendita libera aprirà invece giovedì 12 agosto alle ore 10. Il giorno di Torino-Cremonese non sarà consentita la vendita dei biglietti alle casse dello stadio.

PREZZI – Il costo dei biglietti è compreso tra i 10 e i 60 euro a seconda del settore scelto. 10 euro per la Curva Maratona, 20 per la Tribuna Granata, 30 per le Poltroncine Granata, 60 infine per la Tribuna Grande Torino. Gli Under 16 pagano metà della quota in qualsiasi settore, ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai sei anni.