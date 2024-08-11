Ecco il tabellone aggiornato della Coppa Italia 24/25 con tutti gli accoppiamenti ai sedicesimi di finale

Redazione Toro News
Genoa CFC v Torino FC - Serie A TIM

Video - Le priorità del mercato granata ad una settimana dall'esordio

Il Torino vince 2-0 contro il Cosenza grazie all'autorete di Camporese e la rete di Duvan Zapata a.Di seguito l'elenco con tutte le partite dei sedicesimi che si terranno ad inizio novembre e anche i relativi avversari nel turno successivo per ciascuna coppia.

tabellone Coppa Italia 2024/25

Coppa Italia, il tabellone

  • Sassuolo-Lecce/Mantova
  • Genoa-Sampdoria
  • Napoli-Palermo
  • Salernitana/Spezia-Udinese
  • Cagliari/Carrarese-Cremonese
  • Torino-Empoli
  • Monza-Brescia
  • Frosinone/Pisa-Cesena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti