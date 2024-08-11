Ecco il tabellone aggiornato della Coppa Italia 24/25 con tutti gli accoppiamenti ai sedicesimi di finale
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Il Torino vince 2-0 contro il Cosenza grazie all'autorete di Camporese e la rete di Duvan Zapata a.Di seguito l'elenco con tutte le partite dei sedicesimi che si terranno ad inizio novembre e anche i relativi avversari nel turno successivo per ciascuna coppia.
Coppa Italia, il tabellone
- Sassuolo-Lecce/Mantova
- Genoa-Sampdoria
- Napoli-Palermo
- Salernitana/Spezia-Udinese
- Cagliari/Carrarese-Cremonese
- Torino-Empoli
- Monza-Brescia
- Frosinone/Pisa-Cesena
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