Coppa Italia, si delinea il tabellone del Torino: Bari possibile primo avversario

IL PERCORSO - Il Torino farà il suo esordio nella competizione nei 32esimi di finale. Lì potrebbe incontrare come primo avversario il Bari, fresco di promozione in Serie B. La certezza ancora non c'è, perché i pugliesi stanno ancora aspettando l'esito dei playoff di Serie C per capire quale formazione affronteranno nel turno preliminare. In caso di successo all'esordio, la squadra di Juric affronterebbe una tra Lecce e Cittadella ai sedicesimi di finale. L'ostacolo maggiore potrebbe presentarsi a partire già dagli ottavi. Il tabellone prevede infatti lo scontro con i campioni d'Italia del Milan.