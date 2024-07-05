E' stato reso pubblico il tabellone ufficiale della Coppa Italia Frecciarossa 2024-25. Il Torino affronterà nel weekend del 10-11 agosto il Cosenza. Nella gara successiva, valevole per i sedicesimi di finale della competizione, ci sarà la vincitrice di Empoli-Catanzaro ad aspettare i granata, qualora uscissero vincitori dalla sfida con i calabresi. La data di questa partita dovrebbe essere mercoledì 25 settembre. Tra mercoledì 4 dicembre e mercoledì 18 dicembre ci saranno, invece, gli ottavi di finale. In caso di nuovo successo, i piemontesi dovrebbero vedersela con la Fiorentina. Infine, ai quarti ci potrebbe essere un'affascinante derby della Mole di Coppa Italia. Di seguito il tabellone completo.