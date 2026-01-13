Manca soltanto Fiorentina-Como a completare il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia, poi saranno chiari tutti gli accoppiamenti dei quarti. Intanto, il Torino si gode la vittoria esterna che replica quella di campionato con la Roma e vola nel prossimo turno. La squadra di Baroni affronterà l'Inter, che ha già avuto la meglio col risultato di 5-1 del Venezia. La particolarità di questa partita è che - pur essendo l'Inter testa di serie e quindi padrona di casa - non si disputerà a San Siro. A causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, lo stadio Giuseppe Meazza non sarà a disposizione di Milan e Inter per alcune settimane e così i nerazzurri ospiteranno il Torino a Monza per giocare questo match dei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida tra granata e nerazzurri, che mette in palio un posto per le semifinali, si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore 21 presso l'U-Power Stadium di Monza.

COPPA ITALIA, OTTAVI DI FINALE

Juventus-Udinese 2-0

Atalanta-Genoa 4-0

Napoli-Cagliari 1-1 (9-8, d.c.r.)

Inter-Venezia 5-1

Bologna-Parma 2-1

Lazio-Milan 1-0

Roma-Torino 2-3

Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio alle ore 21)

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

Bologna-Lazio

Juventus-Atalanta

Inter-Torino (mercoledì 4 febbraio alle ore 21 a Monza)

Fiorentina/Como-Napoli