Sono tre i giocatori del Torino a portare a casa un premio individuale dal Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo: Andrea Ballanti, Manuel Scacchi e Gabriele Falasca. I granata sono stati premiati al termine del torneo, che si è concluso con il discorso del presidente Urbano Cairo: "Grazie di essere qui, di aver partecipato al nostro 12° Trofeo Mamma e Papà Cairo. Il trofeo è un bellissimo momento, mette in campo squadre di giovani promettenti, che hanno voglia di arrivare e stanno facendo cose splendide. Grandissima la qualità dei giocatori, rivedendo il passato ho visto che 243 giocatori che hanno partecipato al Mamma e Papà Cairo hanno esordito in Serie A e Serie B. Che sia un buon auspicio per tutti quelli che hanno giocato qui con noi. Grazie all'Alessandria per averci ospitato. Mio papà giocava qui da ragazzino e quindi è sempre speciale questo posto: mio papà è mancato nel 2022 e non ha visto il Toro vincere. Per questo motivo dedico il trofeo a lui e alla mamma, sarebbero molto molto contenti. Mi complimento con Ruggero Ludergnani, da quando è con noi ha lavorato in maniera spettacolare. Bravo Ruggero e tutti quelli che lavorano nel Settore giovanile del Torino". Di seguito i premi assegnati ai giovani granata.

Primavera, Ballanti miglior giocatore del Mamma e Papà Cairo

Primavera, Falasca e Scacchi tra i migliori attaccanti del Mamma e Papà Cairo

Andrea Ballanti è il miglior giocatore del Mamma e Papà Cairo. Il centrocampista granata, uno dei giovani in rampa di lancio nel Toro, è stato premiato per le sue prestazioni contro Atalanta e Inter. Nella prima delle due partite, pur entrando dalla partita, ha messo in mostra tutta la sua qualità nelle giocate e nelle idee. Contro l'Inter finale monumentale da parte dell'ex Cesena: il più positivo nelle difficoltà, trascina la squadra verso la rimonta e la porta ai rigori siglando dal dischetto il 2-2. Un ulteriore riconoscimento per Ballanti, che da quando è entrato in rosa, in punta di piedi, in Primavera nella seconda metà della scorsa stagione ne è sempre stato un punto fermo.Poi sono stati premiati anche due attaccanti del Toro, in quanto migliori bomber a parimerito insieme a Marco Grisoni dell'Inter, con due gol a testa. Manuelè stato decisivo sin dal suo ingresso nella ripresa contro i nerazzurri: con una girata al volo di sinistro ha cambiato le sorti del match e con un’azione personale si è guadagnato il calcio di rigore, poi trasformato da Ballanti che ha portato la partita ai rigori; contro l'Atalanta era già andato a segno contribuendo al 4-1. Falasca, invece, contro l’Atalanta ha messo a segno una doppietta d’autore decisiva nel portare la squadra di Baldini in finale e con l'Inter, pur non segnando, è stato uno dei primi a dare la scossa. Inoltre il numero 9 granata è stato impeccabile nella lotteria dei rigori che ha decretato la vittoria del Torino nel torneo.