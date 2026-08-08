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Calciomercato Serie A

7 agosto sul calendario, due settimane e comincerà la Serie A. I 20 club che faranno parte del prossimo campionato italiano si stanno muovendo in fretta sul calciomercato per perfezionare il prima possibile le proprie rose e regalare ai propri allenatori profili adeguati a perseguire i propri obiettivi. Vediamo i movimenti più interessanti della giornata nel calciomercato della Serie A.

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