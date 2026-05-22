Maschile e femminile, si tirano le fila. I settori giovanili granata si preparano a partite decisive. Lato uomini c'è l'Under 18 in campo nella penultima giornata di campionato con l'obiettivo di arrivare alle fasi finali. Tra le donne gli occhi sono invece sull'Under 15, che si gioca tutto nella Fase Interregionale.

UNDER 18

Due giornate e tutto da decidere. L'Under 18 si gioca la partecipazione ai playoff nelle ultime due partite di regular season, gare in cui gli avversari sono diretti concorrenti: Cesena e Genoa. I granata devono dare il massimo perché la posizione in top 6 è da guadagna e gli incroci, in una classifica compressa, sono determinanti. Domenica alle 11 al Mazzola di Orbassano arriva il Cesena, quinta forza del campionato con 3 punti di vantaggio sui granata. L'obiettivo della squadra di Vegliato è portare a casa una vittoria per non perdere il treno playoff e per agganciare così i bianconeri, superandoli in virtù a quel punto di un doppio scontro diretto a favore (all'andata fu il Toro a imporsi per 2-1). Nel frattempo andranno monitorati i risultati delle altre formazioni in bilico: il Genoa quarto a 59 punti sfiderà l'Atalanta sesta a quota 55. In un solo turno potrebbe cambiare ancora la classifica.

Torino-Cesena, domenica 24 maggio, ore 11.00, c.s. "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

FEMMINILE

L'è arrivata all'ultima giornata della Fase Interregionale con una possibilità che non pensava di avere a un certo punto, ma che ha meritato per come ha giocato lo step successivo a quello regionale. Ora il Toro si gioca la qualificazione ai quarti di finale scudetto. Al Passo Buole arriva la Sampdoria, seconda forza del campionato, con 3 punti di margine (e scontro diretto a favore). La squadra granata deve vincere, e non ha niente da perdere per provare a regalarsi un sogno. L'invece proseguirà la seconda fase del campionato regionale, sfidando la Mappanese: le granata stanno dominando in vetta e se la vedranno con la squadre più in difficoltà del campionato con l'obiettivo di continuare a non lasciare nulla per strada. L', impegnata nel triangolare sulla strada per lo scudetto, riposerà e osserverà lo scontro diretto tra Angelo Baiardo e Rinascita Doccia.

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Fase 2): Torino-Mappanese, sabato 23 maggio, ore 17.30, c.s. "Passo Buole", Torino (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Sampdoria, sabato 23 maggio, ore 15.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)