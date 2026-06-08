Non c'è spazio. Lo avrà pensato più di una volta in stagione Sergiu Perciun, vedendo allontanarsi la possibilità di farsi vedere tra i grandi. Il fantasista della Primavera granata, classe 2006, si è allenato spesso sia con Baroni che con D'Aversa facendo la spola verso la prima squadra. Ciò che è mancato è stato il campo, mai arrivato sia con l'uno sia con l'altro. Rispetto al finale di stagione con Vanoli, i giovani ne hanno avuto in generale meno e così per Perciun si è concretizzata un'annata vissuta principalmente in Primavera.

Perciun, le porte della prima squadra con Vanoli: zero presenze con D'Aversa e Baroni

Perciun, le porte della prima squadra con Vanoli: zero presenze con D'Aversa e Baroni

Poco più di un anno fa era stato Vanoli ad aprire le porte della prima squadra a Perciun. Non un esordio premio per la stagione ma un vero e proprio inizio di inserimento nelle rotazioni come dimostrano le 5 presenze tra fine aprile e fine maggio 2025, con una media di una mezz'ora giocata a partita. Non male insomma, un primo passo. Poi è arrivata l'estate 2026. Il dubbio legato a Perciun era che potesse rimanere nelle rotazioni di prima squadra facendo magari la spola con la Primavera o partire per iniziare a fare esperienza con i professionisti ma in una lega inferiore per mettere minutaggio. Di fatto si è delineato un terzo scenario, la permanenza in Primavera con qualche assaggio di prima squadra in allenamento. Solo cinque le convocazioni in Serie A: quattro con Baroni, una appena con D'Aversa contro il Cagliari.Perciun resta un giovane su cui il Torino ha puntato. Il moldavo ha vissuto in Primavera un'annata caratterizzata da qualche altalena, con il rendimento a migliorare nel finale di stagione dove si è rivisto quel giocatore che in Under 20 è fuori categoria per qualità. L'assenza di possibilità tra i grandi c'è stata ed è sicuramente qualcosa che avrà avuto un peso, ma non incide sul futuro. Perciun è legato da un contratto fino al 2029 con il Torino con opzione di prolungamento per un'ulteriore anno. La firma era arrivata un anno fa, dopo la stagione dell'esordio in Serie A. In estate bisognerà fare valutazioni su quello che sarà il futuro immediato, ma sul futuro il club ha scelto di investire. .