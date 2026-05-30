Ultimo appello. Nel settore giovanile maschile granata c'è una sola formazione ancora in gioco, l'Under 18. La squadra di Vegliato è arrivata all'ultima giornata di regular season con l'ultima cartuccia da sparare per prolungare ancora di qualche tempo il proprio cammino e accedere alla corsa scudetto partendo dai playoff. Nel settore femminile invece non è ancora tempo di tirare le fila. Gli occhi tra le ragazze sono sull'Under 19, impegnata dopo una lunga attesa nella prima fase della corsa scudetto dove il Toro negli ultimi anni ha sempre detto la propria. Di seguito il programma completo del fine settimana delle giovanili granata.

UNDER 18

ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 10: Gabriele Falasca of Torino U17 celebrates scoring his team's second goal during the Under 17 A-B match between Torino and Juventus at Valentino Mazzola stadium on November 10, 2024 in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Ci siamo. In novanta minuti l'Under 18 si gioca l'obiettivo per cui ha lottato una stagione intera: il pass per la corsa scudetto. Un traguardo a cui il Toro ha sempre aspirato, senza nascondersi, e che ora deve andare a prendersi. La vittoria con il Cesena di una settimana fa è stata fondamentale per mettersi in una condizione meno proibitiva in vista dell'ultima di campionato. Ora la squadra di Vegliato si ritrova al quarto posto: i punti sono 58, gli stessi di Atalanta e Cesena, ma la classifica avulsa premia i granata per maggior numero di punti negli scontri diretti. Ora il Toro deve restare in top 6 per accedere alla corsa scudetto. Non è semplice l'ultima sfida di Falasca e compagni, chiamati all'ennesimo scontro diretto. L'avversario sarà il Genoa, da sfidare in trasferta al campo sportivo Begato domani alle 15. In caso di vittoria i granata sorpasserebbero il Grifone (terzo con un solo punto di vantaggio) e non dovrebbero pensare agli altri campi. L'Atalanta andrà a vedersela con la Roma (seconda forza del campionato), il Cesena ha sulla carta la partita più semplice con il Verona.

Genoa-Torino, domenica 31 maggio, ore 15.00, c.s. "Begato", Genova (Ge)

FEMMINILE

Femminile, il programma del weekend

Un passo in più. L'Under 18 ha solo una partita da giocare per chiudere il triangolare con cui ha inaugurato la fase finale nazionale. Le granata hanno vinto all'esordio con l'Angelo Baiardo e adesso vogliono certificare il primo posto nell'ultima sfida con la Rinascita Doccia. La vetta vale il passaggio del turno e il passaggio del turno vale l'accesso alla semifinale nella corsa al tricolore. Il traguardo è assolutamente alla portata del Toro, chiamato ora a certificarlo sul campo.(Fase Nazionale, quarti di finali):, sabato 30 maggio, ore 15.30, Sesto Fiorentino (Fi)