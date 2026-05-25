La stagione è agli sgoccioli, ma il Torino ha la possibilità di allungarla. Nel settore giovanile maschile granata è rimasto in corsa solo l'Under 18, che ora ha novanta minuti per giocarsi tutto e prendere parte alla corsa scudetto. C'è da crederci e la vittoria sul Cesena lo dimostra. Di seguito il resoconto completo

UNDER 18

ORBASSANO, ITALY - Gabriele Falasca of Torino Primavera in action during the Primavera 1 match between Torino U20 and Roma U20 at Stadio on January 22, 2026, at stadium Valentino Mazzola in Orbassano, Italy. Photo: Alberto Girardi for Toro News

Dopo le montagne russe delle ultime settimane, il Torino ruggisce e sogna. L'Under 18 si rialza dopo la beffa di settimana scorsa in extremis in casa del Parma e torna a vincere alimentando il proprio obiettivo, l'accesso alle fasi finali. Vegliato, archiviato il campionato Primavera, schiera in U18 una formazione con più di un rientro dall'U20 (i classe 2008 Luongo, Carrascosa e Ballanti; aggregati anche Kugyela, Ferraris e Conzato da fuoriquota). La sfida con il Cesena a lungo resta in bilico sul filo del rasoio, ferma sullo 0-0. Poi però il Toro tira fuori quel qualcosa in più che fa la differenza. All'85' Falasca fa esplodere i granata con il suo 13esimo gol stagionale, il più pesante considerato il momento del campionato e la posta in palio. Al quarto minuto di recupero è poi Macnack a soffocare le speranze del Cesena definitivamente con la rete (la terza per lui) del 2-0. Ancora montagne russe per quanto riguarda la classifica, ma a una giornata dal termine non è il Toro con il cuore in gola. Si ridisegna in toto la zona playoff: il Genoa perde con l'Atalanta, mantiene comunque il quarto posto ma ora ha solo un punto di vantaggio sul trittico a pari merito composto da Torino, Atalanta e Cesena. Restano due posti per tre contendenti, stando così le cose la squadra di Vegliato sarebbe qualificata come quinta con 8 punti conquistati negli scontri diretti con le due squadre avversarie, sesta e ultima qualificata sarebbe la Dea (4 punti) e out il Cesena (3). Mancano solo novanta minuti al verdetto. Il Toro con una vittoria nell'ennesimo scontro diretto, questa volta con il Genoa, sarebbe certo di strappare il suo pass.

Under 18, il tabellino di Torino-Cesena

Marcatori: 85’ Falasca (T), 90’+ 4 Macnack (T)

TORINO: Cereser, Manzi (74’ Cantarella), Kugyela, Roda, Carrascosa, Amisano (59’ Ramondetti), Conzato (59’ Musat), Ferraris (74’ Rivas), Falasca, Luongo (83’ Turola), Ballanti (83’ Macnack). A disposizione: Biondi, Cekrezi, Juhasz. Allenatore: Vegliato.

CESENA: Dorigo, Petito (81’ Gasperini) , Cenerelli, Casadei E., Cimatti, Parisi, Giunchi (81’ Pezzi), Casadei M. (66’ Palladino), Ricci (81’ Frati), Frisoni (90’+2 Malafronte), Scapoli (66’ Moretti). A disposizione: Giunti, Crescentini, Laghi. Allenatore: Tamburini.

Ammoniti: 57’ Amisano (T), 88’ Moretti (T), 88’ Carrascosa (T), 90’+2 Turola (T)

Under 18, la classifica

Inter 78 (35), Roma 73 (35), Bologna 67 (35), Genoa 59 (35),, Atalanta 58 (35), Cesena 58 (35), Fiorentina 57 (35), Napoli 53 (35), Parma 47 (35), Monza 45 (35), Sassuolo 44 (35), Milan 41 (35), Lazio 41 (35), Hellas Verona 41 (34), Lecce 39 (35), Cremonese 35 (35), Frosinone 23 (35), Cagliari 13 (35)

FEMMINILE

Femminile, i risultati del weekend

L'saluta la Fase Interregionale a testa alta. Non arriva l'impresa con la Sampdoria, ma il Toro esce comunque tra gli applausi. In uno step di livello decisamente più alto rispetto al campionato regionale, le granata sono sempre state tra le big. È rimasta solo dietro alla Juventus (che però fa gara a sé rispetto a tutte le formazioni e si sapeva) e alla Sampdoria ma di soli 3 punti. Il 2-2 contro le blucerchiate, in rimonta, dice tanto dello spirito di questa squadra che rialza la testa con Rebecca Sergi e Greta Colomba. Il cammino scudetto termina qui, la crescita è appena iniziata. Ennesima cavalcata dell', che vince per manifesta superiorità con la Mappanese stravincendo per 17-0. Rebecca Bisaschi ed Elena Valentini si regalano un poker a testa, tripletta di Marta Tamburella, bis di Cloe Di Pasquale e Federica Fiore, chiudono i sigilli di Sofia Aniello e Alice Gionco. In classifica continua il dominio al primo posto del Toro. L'riposa e osserva i risultati delle avversarie nel triangolare, primo step della corsa scudetto: Rinascita Doccia e Angelo Baiardo pareggiano 3-3. Due punti di margine quindi in vetta per il Torino.(Regionali Piemonte, Fase 2):

Marcatrici granata: Rebecca Bisaschi (x4), Elena Valentini (x4), Marta Tamburella (x3), Cloe Di Pasquale (x2), Federica Fiore (x2), Sofia Aniello, Alice Gionco

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Sampdoria

Marcatrici granata: Rebecca Sergi, Greta Colomba

Femminile, le classifiche

(Fase Nazionale, triangolare):(1), Rinascita Doccia 1 (1), Angelo Baiardo 1 (2)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Fase 2): Torino 39 (14), Venaria 28 (13), Aosta 26 (13), San Giorgio 21 (13), Independiente 18 (13), Cit Turin 18 (13), Borgo Vittoria 5 (14), Mappanese 1 (13)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 42 (14), Sampdoria 30 (14), Torino 27 (14), Como Women 19 (14), Genoa 14 (14), Sedriano 14 (14), Como 9 (14), Venaria 4 (14)