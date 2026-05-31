Le circostanze a volte offrono opportunità inattese. Lapo Siviero lo sa bene, ed è così che la sua stagione è cambiata radicalmente nel giro di qualche mese. Il portiere del Torino era il titolare designato per la Primavera ad agosto. Nella pratica lo è stato solo per qualche mese, non per demerito ma perché certe chiamate a volte sparigliano le carte in tavola. Così è stato per il classe 2006 di Conegliano quando l'Italia Under 20 l'ha convocato ai Mondiali in Cile a fine settembre, così è stato quando nella rosa di Baroni si è liberato lo slot di terzo portiere.

Siviero si fa trovare pronto. E il Toro lo porta in prima squadra da gennaio

Siviero festeggia anche fuori dal campo: il rinnovo chiude una stagione con poco campo ma tanti passi avanti

Lo spartiacque per il portiere della Primavera è stato l'infortunio di Israel tra ottobre e novembre, costato all'uruguayano quattro partite. Si libera uno slot con Paleari e Popa rimasti soli nel reparto, Baroni chiama a raccolta Siviero, rientrato da poco in Italia dopo l'esperienza ai Mondiali con gli azzurri. Finita l'emergenza il numero uno cresciuto nel Vicenza fa da spola, ma per poco. Il mercato invernale infatti allontana Popa dal Toro verso fine gennaio e libera di nuovo uno slot nel parco portieri. La decisione della società è chiara: il terzo portiere non è da cercare sul mercato, ma da pescare dalla Primavera con Siviero che a partire da gennaio entra in pianta stabile nella rosa di Baroni e poi di D'Aversa.Non c'è spazio per scendere in campo, né era immaginabile potessi aprirsi da terzo. Siviero però ha il merito di lavorare bene dietro le quinte e gli addetti ai lavori lo notano. Petrachi così a fine aprile gli propone il rinnovo di contratto, firmato dal portiere azzurro che ora è legato al Toro fino al 2029 con opzione per la stagione successiva. Promozione in prima squadra e rinnovo, difficilmente poteva andare meglio a Siviero che sì non ha ancora visto il campo in Serie A ma intanto ha già messo un primo tassello per il suo futuro. La promozione e il rinnovo sono i veri premi di un'annata in cui Siviero ha sì giocato poco e solo in Primavera, ma ha raccolto tanto e ha anche seminato in vista del futuro.