Il futuro dell'attacco del Torino è tutto da scrivere. Il reparto offensivo granata rischia di ritrovarsi con più di un punto interrogativo in estate: la permanenza di Zapata, le sirene argentine per Simeone, l'interesse estero su Adams. Ognuno farà le proprie valutazioni, il club intanto si guarda attorno per identificare profili di possibile interesse. Ne spicca uno in questa fase preliminare, Bamba Dieng.

Torino, occhi su Bamba Dieng: doppia cifra in Ligue 1 e costo zero a partire da fine giugno

Torino, Bamba Dieng sul taccuino insieme a Durosinmi

Il Toro ha sicuramente osservato i numeri di Bamba Dieng, autore di una stagione positiva in Ligue 1 con la maglia del Lorient. Il classe 2000, prima punta di nazionalità senegalese, ha messo a referto 22 presenze impreziosite dal raggiungimento della doppia cifra in termini di gol e di un assist. Dopo un inizio di stagione travagliamento per alcuni guai fisici, ha trovato stabilità a partire soprattutto da gennaio. Diventato titolare fisso, è stato decisivo a livello realizzativo. Il futuro di Bamba Dieng sarà comunque lontano dal Lorient e questo è un fatto, stando alle stesse parole dell'attaccante, il cui contratto scade a fine giugno: "Per me è arrivato il momento di voltare pagina". Chi prenderà il senegalese nel proprio roster lo farà quindi a parametro zero.In casa granata Bamba Dieng è a oggi un nome sul taccuino, affiancato a quello di un altro giocatore su cui si sta informando il club granata, Rafiu Durosinmi del Pisa. Insomma, il club sta prendendo nota sugli attaccanti. Segno questo che alimenta le voci del possibile addio del capitano Duvan Zapata.