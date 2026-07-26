La tabella aggiornata con gli affari conclusi tra partenze e arrivi di tutti i club di Serie A, eccetto il Torino
Simeone: "River? Non è il momento, voglio stare qui" (VIDEO)
Calciomercato Serie A
Il Calciomercato della Serie A entra nel vivo: Molte dei club che comporranno il prossimo campionato sono in ritiro e stanno puntando ad aggiornare i propri organici sulla base delle indicazioni degli allenatori. Così si sono creati parecchi movimenti. Arrivati a domenica 19 luglio, riassumiamo i colpi in entrata e in uscita delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino.
Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.
ATALANTAAcquisti: Gaetano (c, Cagliari)
Cessioni: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (d, Chelsea)
BOLOGNAAcquisti: Caccavo (a, Lumezzane), Pobega (c, Milan), Alhassane (d, Real Oviedo)
Cessioni: Aebischer (c, Pisa) riscatto, Amey (d, Frosinone), Raimondo (a, Frosinone)
CAGLIARIAcquisti: Romano (c, Roma), Akarakiri (c, Everton), Fazzini (c, Fiorentina), Winks (c, Leicester)
Cessioni: Luvumbo (a, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Gallea (d, Juve Stabia)
COMOAcquisti: Cuenca (d, Barcellona), Kaiki (d, Cruzeiro), Milla (c, Getafe), Nico Paz (c, Real Madrid), Liberali (c, Catanzaro)
Cessioni: Sergi Roberto (d, svincolato), Cassandro (d, Palermo), Nucifero (d, Giana Erminio), Felipe Jack (d, Cremonese), Engelhardt (c, Friburgo), Vojvoda (d, Udinese)
FROSINONEAcquisti: Konè (c, Como), Amey (d, Bologna), Raimondo (a, Bologna), G. Calvani (d, Genoa), Cittadini (d, Atalanta), Fini (a, Genoa), El Azzouzi (c, svincolato), Desplanches (p, Palermo), Zerbin (c, Napoli, Hasa (c, Napoli)
Cessioni: Dixon (a, Toronto)
FIORENTINAAcquisti: Fabbian (c, Bologna) riscatto, Brescianini (c, Atalanta) riscatto, Viery (d, Gremio), Dragusin (d, Tottenham), Atta (c, Udinese), Jimenez (d, Bournemouth), Oulai (c, Trabzonspor)
Cessioni: Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Fazzini (c, Cagliari), Gosens (d, Schalke 04), Richardson (c, Le Havre), Bianco (c, Modena), Distefano (a, Empoli), Barak (c, Apoel Nicosia), Scuderi (d, Juve Stabia)
GENOAAcquisti: Colombo (a, Milan) riscatto, Marcelo Vaz (d, Varesina), Baldanzi (c, Roma) presito con obbligo di riscatto, Meichtry (c, Thun), Wiafe (c, Modena), Puczka (d, Juventus), Traoré (c, Marsiglia)
Cessioni: Ekhator (a, Juventus), Consiglio (p, Modena), Odero (p, Modena)
INTERAcquisti: Stankovic (c, Bruges) riacquisto, Akanji (d, Manchester City) riscatto, Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena)
Cessioni: Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid)
JUVENTUSAcquisti: Openda (a, Lipsia) riscatto, Boga (a, Nizza) riscatto, Ekhator (a, Genoa), celik (d, svincolato)
Cessioni: Vlahovic (a, svincolato), Pietrelli (c, Vicenza), Faticanti (c, Avellino)
LAZIOAcquisti: Pedraza (d, Villareal), Doekhi (d, svincolato), Galassi (c, Real Madrid)
Cessioni: Gila (d, Milan)
LECCEAcquisti: -
Cessioni: Camarda (a, Milan) controriscatto, Ramadani (c, Corum)
MILANAcquisti: Camarda (a, Lecce) controriscatto, Ramos (a, PSG), Gila (d, Lazio)
Cessioni: -
MONZAAcquisti: Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto, Foe Ondoa (c, Estoril), Kouadio (d, Fiorentina), Mangas (d, Sporting)
Cessioni: Hernani (c, Palermo), Azzi (d, Modena), Ravanelli (d, Sampdoria)
NAPOLIAcquisti: Alisson Santos (a, Sporting) riscatto, Hojlund (a, Manchester United) riscatto, Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto
Cessioni: Juan Jesus (d, svincolato), Elmas (c, Lipsia) fine prestito, Hasa (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone)
PARMAAcquisti: Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto, Lontani (a, Milan), Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto, Daffara (p, Juventus), Carboni (difensore, dall'Inter)
Cessioni: Estevez (c, svincolato), Sits (a, Dordrecht), Martinez (c, Arezzo), Tigani (c, Ospitaletto), Cardinali (a, Spezia)
ROMAAcquisti: Malen (a, Aston Villa) riscatto, Ghilardi (d, Hellas Verona) riscatto
Cessioni: Sangaré (d, Elche), Saud Abdulhamid (d, Lens), Baldanzi (c, Genoa), Romano (c, Cagliari), Celik (d, svincolato)
SASSUOLOAcquisti: Muric (p, Ipswich Town) riscatto, Walukiewicz (d, Torino) riscatto
Cessioni: Tressoldi (d, Atletico Mineiro), Muharemovic (d, Leeds)
UDINESEAcquisti: Gueye (a, Metz) riscatto, Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto, Chakvetadze (c, Watford), Unai Gomez (c, Athletic Bilbao), Vojvoda (d, Como)
Cessioni: Sava (p, Craiova), Nunziante (p, Arezzo), Atta (c, Fiorentina), Bravo (a, Watford)
VENEZIAAcquisti: Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto, Basic (c, svincolato), Helgason (c, Lecce) - Correia (d, Valencia), Lisman (a, Lech Poznan), L. Berardi (c, Pescara), Bella Kotchap (d, Verona), A. Rrahmani (a, Sparta Praga), Gomes (d, Saragozza), Akor Adams (a, Siviglia)
Cessioni: Doumbia (c, Sporting Lisbona), Svoboda (d, Brighton), Plizzari (p, Sudtirol), Korac (d, Verona), Busato (d, svincolato), Cannavò (a, Spezia), Fila (a, Avellino)
© RIPRODUZIONE RISERVATA