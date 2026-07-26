Calciomercato Serie A

Il Calciomercato della Serie A entra nel vivo: Molte dei club che comporranno il prossimo campionato sono in ritiro e stanno puntando ad aggiornare i propri organici sulla base delle indicazioni degli allenatori. Così si sono creati parecchi movimenti. Arrivati a domenica 19 luglio, riassumiamo i colpi in entrata e in uscita delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.

ATALANTA

Acquisti:(c, Cagliari)

Cessioni: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (d, Chelsea)

BOLOGNA

Acquisti:(a, Lumezzane),(c, Milan),(d, Real Oviedo)

Cessioni: Aebischer (c, Pisa) riscatto, Amey (d, Frosinone), Raimondo (a, Frosinone)

CAGLIARI

Acquisti:(c, Roma),(c, Everton),(c, Fiorentina),(c, Leicester)

Cessioni: Luvumbo (a, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Gallea (d, Juve Stabia)

COMO

Acquisti:(d, Barcellona),(d, Cruzeiro),(c, Getafe),(c, Real Madrid),(c, Catanzaro)

Cessioni: Sergi Roberto (d, svincolato), Cassandro (d, Palermo), Nucifero (d, Giana Erminio), Felipe Jack (d, Cremonese), Engelhardt (c, Friburgo), Vojvoda (d, Udinese)

FROSINONE

Acquisti:(c, Como),(d, Bologna),(a, Bologna),(d, Genoa),(d, Atalanta),(a, Genoa),(c, svincolato),(p, Palermo),(c, Napoli,(c, Napoli)

Cessioni: Dixon (a, Toronto)

FIORENTINA

Acquisti:(c, Bologna) riscatto,(c, Atalanta) riscatto,(d, Gremio),(d, Tottenham),(c, Udinese),(d, Bournemouth),(c, Trabzonspor)

Cessioni: Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Fazzini (c, Cagliari), Gosens (d, Schalke 04), Richardson (c, Le Havre), Bianco (c, Modena), Distefano (a, Empoli), Barak (c, Apoel Nicosia), Scuderi (d, Juve Stabia)

GENOA

Acquisti:(a, Milan) riscatto,(d, Varesina),(c, Roma) presito con obbligo di riscatto,(c, Thun),(c, Modena),(d, Juventus),(c, Marsiglia)

Cessioni: Ekhator (a, Juventus), Consiglio (p, Modena), Odero (p, Modena)

INTER

Acquisti:(c, Bruges) riacquisto,(d, Manchester City) riscatto,(p, Lazio),(c, Modena)

Cessioni: Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid)

JUVENTUS

Acquisti:(a, Lipsia) riscatto,(a, Nizza) riscatto,(a, Genoa),(d, svincolato)

Cessioni: Vlahovic (a, svincolato), Pietrelli (c, Vicenza), Faticanti (c, Avellino)

LAZIO

Acquisti:(d, Villareal),(d, svincolato),(c, Real Madrid)

Cessioni: Gila (d, Milan)

LECCE

Acquisti:

Cessioni: Camarda (a, Milan) controriscatto, Ramadani (c, Corum)

MILAN

Acquisti:(a, Lecce) controriscatto,(a, PSG),(d, Lazio)

Cessioni: -

MONZA

Acquisti:(d, Fiorentina) riscatto,(c, Estoril),(d, Fiorentina),(d, Sporting)

Cessioni: Hernani (c, Palermo), Azzi (d, Modena), Ravanelli (d, Sampdoria)

NAPOLI

Acquisti:(a, Sporting) riscatto,(a, Manchester United) riscatto,(p, Torino) riscatto

Cessioni: Juan Jesus (d, svincolato), Elmas (c, Lipsia) fine prestito, Hasa (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone)

PARMA

Acquisti:(c, Venezia) riscatto,(a, Milan),(c, Inter Miami) riscatto,(p, Juventus),(difensore, dall'Inter)

Cessioni: Estevez (c, svincolato), Sits (a, Dordrecht), Martinez (c, Arezzo), Tigani (c, Ospitaletto), Cardinali (a, Spezia)

ROMA

Acquisti:(a, Aston Villa) riscatto,(d, Hellas Verona) riscatto

Cessioni: Sangaré (d, Elche), Saud Abdulhamid (d, Lens), Baldanzi (c, Genoa), Romano (c, Cagliari), Celik (d, svincolato)

SASSUOLO

Acquisti:(p, Ipswich Town) riscatto,(d, Torino) riscatto

Cessioni: Tressoldi (d, Atletico Mineiro), Muharemovic (d, Leeds)

UDINESE

Acquisti:(a, Metz) riscatto,(a, Galatasaray) riscatto,(c, Watford),(c, Athletic Bilbao),(d, Como)

Cessioni: Sava (p, Craiova), Nunziante (p, Arezzo), Atta (c, Fiorentina), Bravo (a, Watford)

VENEZIA

Acquisti:(c, Juve Next Gen) riscatto,(c, svincolato),(c, Lecce) -(d, Valencia),(a, Lech Poznan),(c, Pescara),(d, Verona),(a, Sparta Praga),(d, Saragozza),(a, Siviglia)

Cessioni: Doumbia (c, Sporting Lisbona), Svoboda (d, Brighton), Plizzari (p, Sudtirol), Korac (d, Verona), Busato (d, svincolato), Cannavò (a, Spezia), Fila (a, Avellino)