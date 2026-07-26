La tabella aggiornata con gli affari conclusi tra partenze e arrivi di tutti i club di Serie A, eccetto il Torino

Eugenio Gammarino
foto simeone conferenza

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Calciomercato Serie A

Il Calciomercato della Serie A entra nel vivo: Molte dei club che comporranno il prossimo campionato sono in ritiro e stanno puntando ad aggiornare i propri organici sulla base delle indicazioni degli allenatori. Così si sono creati parecchi movimenti. Arrivati a domenica 19 luglio, riassumiamo i colpi in entrata e in uscita delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.

Calciomercato Serie A Tabellone

ATALANTA

Acquisti: Gaetano (c, Cagliari)

Cessioni: Godfrey (d, Rangers Glasgow), Palestra (d, Chelsea)

BOLOGNA

Acquisti: Caccavo (a, Lumezzane), Pobega (c, Milan), Alhassane (d, Real Oviedo)

Cessioni: Aebischer (c, Pisa) riscatto, Amey (d, Frosinone), Raimondo (a, Frosinone)

CAGLIARI

Acquisti: Romano (c, Roma), Akarakiri (c, Everton), Fazzini (c, Fiorentina), Winks (c, Leicester)

Cessioni: Luvumbo (a, Maiorca), Belotti (a, svincolato), Gallea (d, Juve Stabia)

COMO

Acquisti: Cuenca (d, Barcellona), Kaiki (d, Cruzeiro), Milla (c, Getafe), Nico Paz (c, Real Madrid), Liberali (c, Catanzaro)

Cessioni: Sergi Roberto (d, svincolato), Cassandro (d, Palermo), Nucifero (d, Giana Erminio), Felipe Jack (d, Cremonese), Engelhardt (c, Friburgo), Vojvoda (d, Udinese)

FROSINONE

Acquisti: Konè (c, Como), Amey (d, Bologna), Raimondo (a, Bologna), G. Calvani (d, Genoa), Cittadini (d, Atalanta), Fini (a, Genoa), El Azzouzi (c, svincolato), Desplanches (p, Palermo), Zerbin (c, Napoli, Hasa (c, Napoli)

Cessioni: Dixon (a, Toronto)

FIORENTINA

Acquisti: Fabbian (c, Bologna) riscatto, Brescianini (c, Atalanta) riscatto, Viery (d, Gremio), Dragusin (d, Tottenham), Atta (c, Udinese), Jimenez (d, Bournemouth), Oulai (c, Trabzonspor)

Cessioni: Beltran (a, River Plate), Kouadio (d, Monza), Amatucci (c, Deportivo), Martinelli (p, Avellino), Fazzini (c, Cagliari), Gosens (d, Schalke 04), Richardson (c, Le Havre), Bianco (c, Modena), Distefano (a, Empoli), Barak (c, Apoel Nicosia), Scuderi (d, Juve Stabia)

GENOA

Acquisti: Colombo (a, Milan) riscatto, Marcelo Vaz (d, Varesina), Baldanzi (c, Roma) presito con obbligo di riscatto, Meichtry (c, Thun), Wiafe (c, Modena), Puczka (d, Juventus), Traoré (c, Marsiglia)

Cessioni: Ekhator (a, Juventus), Consiglio (p, Modena), Odero (p, Modena)

INTER

Acquisti: Stankovic (c, Bruges) riacquisto, Akanji (d, Manchester City) riscatto, Provedel (p, Lazio), Massolin (c, Modena)

Cessioni: Sommer (p, svincolato), Acerbi (d, svincolato), Darmian (d, svincolato), De Vrij (d, svincolato), Carboni (d, Parma), Dumfries (d, Real Madrid)

JUVENTUS

Acquisti: Openda (a, Lipsia) riscatto, Boga (a, Nizza) riscatto, Ekhator (a, Genoa), celik (d, svincolato)

Cessioni: Vlahovic (a, svincolato), Pietrelli (c, Vicenza), Faticanti (c, Avellino)

LAZIO

Acquisti: Pedraza (d, Villareal), Doekhi (d, svincolato), Galassi (c, Real Madrid)

Cessioni: Gila (d, Milan)

LECCE

Acquisti: -

Cessioni: Camarda (a, Milan) controriscatto, Ramadani (c, Corum)

MILAN

Acquisti: Camarda (a, Lecce) controriscatto, Ramos (a, PSG), Gila (d, Lazio)

Cessioni: -

MONZA

Acquisti: Lucchesi (d, Fiorentina) riscatto, Foe Ondoa (c, Estoril), Kouadio (d, Fiorentina), Mangas (d, Sporting)

Cessioni: Hernani (c, Palermo), Azzi (d, Modena), Ravanelli (d, Sampdoria)

NAPOLI

Acquisti: Alisson Santos (a, Sporting) riscatto, Hojlund (a, Manchester United) riscatto, Milinkovic Savic (p, Torino) riscatto

Cessioni: Juan Jesus (d, svincolato), Elmas (c, Lipsia) fine prestito, Hasa (c, Frosinone), Zerbin (c, Frosinone)

PARMA

Acquisti: Nicolussi Caviglia (c, Venezia) riscatto, Lontani (a, Milan), Cremaschi (c, Inter Miami) riscatto, Daffara (p, Juventus), Carboni (difensore, dall'Inter)

Cessioni: Estevez (c, svincolato), Sits (a, Dordrecht), Martinez (c, Arezzo), Tigani (c, Ospitaletto), Cardinali (a, Spezia)

ROMA

Acquisti: Malen (a, Aston Villa) riscatto, Ghilardi (d, Hellas Verona) riscatto

Cessioni: Sangaré (d, Elche), Saud Abdulhamid (d, Lens), Baldanzi (c, Genoa), Romano (c, Cagliari), Celik (d, svincolato)

SASSUOLO

Acquisti: Muric (p, Ipswich Town) riscatto, Walukiewicz (d, Torino) riscatto

Cessioni: Tressoldi (d, Atletico Mineiro), Muharemovic (d, Leeds)

UDINESE

Acquisti: Gueye (a, Metz) riscatto, Zaniolo (a, Galatasaray) riscatto, Chakvetadze (c, Watford), Unai Gomez (c, Athletic Bilbao), Vojvoda (d, Como)

Cessioni: Sava (p, Craiova), Nunziante (p, Arezzo), Atta (c, Fiorentina), Bravo (a, Watford)

VENEZIA

Acquisti: Compagnon (c, Juve Next Gen) riscatto, Basic (c, svincolato), Helgason (c, Lecce) - Correia (d, Valencia), Lisman (a, Lech Poznan), L. Berardi (c, Pescara), Bella Kotchap (d, Verona), A. Rrahmani (a, Sparta Praga), Gomes (d, Saragozza), Akor Adams (a, Siviglia)

Cessioni: Doumbia (c, Sporting Lisbona), Svoboda (d, Brighton), Plizzari (p, Sudtirol), Korac (d, Verona), Busato (d, svincolato), Cannavò (a, Spezia), Fila (a, Avellino)

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