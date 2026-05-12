Nel fine settimana dove la copertina va alla Primavera, salva dopo la vittoria sulla Lazio per 4-1 con una giornata d'anticipo, altre due formazioni giovanili sono scese in campo. L'Under 18 vince e si rilancia nella corsa playoff, tornando in top 6 dopo il passo falso di settimana scorsa. L'Under 15 invece alza bandiera bianca nel derby ed è costretta a salutare la corsa scudetto agli ottavi. Di seguito il resoconto completo.

UNDER 18

ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 10: Lucas Cekrezi of Torino U17 joins Borislav Penkov's celebration after the team's first goal during the Under 17 A-B match between Torino and Juventus at Valentino Mazzola stadium on November 10, 2024 in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Si rilancia l'Under 18. Dopo il passo falso con la Fiorentina, la squadra di Vegliato manda un messaggio forte e chiaro in ottica playoff tornando a vincere contro il Napoli in uno scontro non semplice. La contesa a lungo resta bloccata sul perfetto equilibrio. Poi succede tutto nel secondo tempo. Al 61' il Toro si prende il vantaggio con la rete di Roda (la quarta in campionato), poi però si ritrova a fare i conti con l'inferiorità numerica perché tre minuti dopo Gallo viene espulso. In dieci però i granata sono bravi a resistere e lo sono ancora di più ad affondare il colpo del ko al 79' con il gol di Turola (anche per lui quattro in stagione). Il 2-0 consente alla squadra di Vegliato di riportarsi in zona playoff. Ora è bagarre piena per quinto e sesto posto. Tre squadre sono appaiate: Atalanta (reduce dal 5-0 sulla Cremonese), Torino e Cesena (sconfitta 0-3 dal Bologna). In caso di parità a tre squadre si guarda la classifica avulsa, considerando i punti fatti da ciascuna negli scontri diretti con le altre. Al momento Atalanta e Torino sono in perfetta parità (5 punti a testa), mentre il Cesena è a quota zero. Settimana prossima ci sarà lo scontro chiave tra nerazzurri e bianconeri e nella settimana successiva saranno i granata ad affrontare i romagnoli. Il rush finale stabilirà se la squadra di Vegliato prenderà parte alle fasi finali.

Under 18, il tabellino di Torino-Napoli

Marcatori: 61’ Roda (T), 79’ Turola (T)

Ammoniti: 45’+1 Penkov (T), 64’ Pereyra (N), 71’ De Stefano (N), 90’+1 Palomba (N)

Espulsi: 64’ Gallo (T)

Torino: Biondi, Manzi, Kugyela, Gallo, Roda, Amisano (83’ Scibilia), Turola (83’ Moretti), Ramondetti (66’ Cekrezi), Falasca (83’ Musat), Penkov (59’ Rivas), Ballanti. A disposizione: Martena, Juhasz, Odendo, Macnack. Allenatore: Vegliato.

Napoli: Pugliese, Zappalà, Santella, De Stefano (82’ Castaldi), Palomba, Marotta, Esposito (73’ Pignarosa), Anic (66’ Rovetini), Pereyra (82’ Manè), Favicchio (82’ Riccio), Cambrini. A disposizione: Amendola, Lieto, Sorbino, Colurciello. Allenatore: Fusaro

Under 18, la classifica

Inter 74 (33), Roma 72 (34), Bologna 64 (33), Genoa 59 (33), Atalanta 55 (33), Torino 55 (33), Cesena 55 (3), Fiorentina 53 (33), Napoli 49 (33), Parma 44 (33), Monza 42 (33), Milan 38 (33), Lazio 38 (33), Sassuolo 38 (33), Verona 37 (32), Lecce 36 (32), Cremonese 34 (34), Frosinone 23 (33), Cagliari 13 (34)

UNDER 15

Foto: NDERIM KACELI

Si chiude agli ottavi il sogno scudetto dell'Under 15. Dopo aver combattuto colpo su colpo nel derby d'andata, terminato 2-2, a Vinovo il Toro si è giocato tutto sapendo di essere obbligato a vincere (altrimenti sarebbe passata la Juventus per miglior posizionamento nella regular season). Inizialmente il ritorno degli ottavi è equilibrato, con i bianconeri più pericolosi ma comunque contenuti. Poi una gran rete dalla distanza di Vaccarella porta la Juventus in vantaggio e gela il Torino al 32'. Alla ripresa la Vecchia Signora ha il cinismo per chiudere la gara a cavallo dell'ora di gioco con il tap-in di Duka e la rovesciata di Vaccarella. Il 3-0 rende impossibile la rimonta. Deve salutare la corsa tricolore la squadra di Catto, che però al di là del risultato si porta dietro la consapevolezza di avere un gruppo solido da cui ripartire con diverse individualità che si sono messe in mostra nel corso della regular season.

Under 15, il tabellino di Juventus-Torino

: 32’ Vaccarella (J), 57’ Duka (J), 60’ Vaccarella (J)

Ammoniti: 27’ Modica (J), 78’ Allara (J)

Juventus: Moretti, Cussotto (74’ Laurenti), Modica (68’ Freyria Fava), Vaccarella (68’ Villosio), Esposito, Allara, Capristo (50’ Duka), Laganà, Paesanti (74’ Albanese), Laruccia (74’ Serpico), Della Rossa (41’ Elliot). A disposizione: Pugno, Mobilia. Allenatore: Pecorari.

Torino: Brigante, Altieri, Cavallo, Graci, Gaido, Cacucciolo, Partemi (61’ Fiore), Tozzo (60’ Dassi), Catania (68’ Graffi), Martellini, Portuondo (68’ Rey). A disposizione: Sufaj, Ricci, Pistonina, Levizzari, Romanucci. Allenatore: Nughedu.

FEMMINILE

Femminile, i risultati del weekend

Una sola squadra in campo, una netta vittoria. L'Under 15 granata si prende con autorità il successo contro il Como con un tennistico 6-2. Si mette in vetrina Martina Romano, autrice di una tripletta; completano la festa Aurora Panzeca, Matilde Cagnotto, Michelle Crepaldi. In classifica il Torino resta al terzo posto, ma accorcia sulla Sampdoria che ora è a -3 dopo l'inatteso pareggio blucerchiato contro il Sedriano. Di seguito il resoconto completo.(Fase Interregionale):

Marcatrici granata: Martina Romano (x3), Aurora Panzeca, Matilde Cagnotto, Michelle Crepaldi

Femminile, le classifiche

(Fase Interregionale): Juventus 36 (12), Sampdoria 26 (12),, Como Women 19 (12), Genoa 11 (12), Sedriano 8 (11), Como 8 (11), Venaria 3 (12)