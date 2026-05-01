Due derby, tre gare di fasi finali, una per garantirsene l'accesso. Il weekend del settore giovanile maschile granata è ancora ad alta tensione. Sì, perché la posta si alza per tutte le formazioni. Domenica i torelli saranno impegnati su tre fronti. Gara da dentro o fuori a Vinovo, dove l'Under 16 disputerà il derby, valido per il ritorno degli ottavi scudetto. Ostacolo a sbarramento anche per l'Under 17, all'esordio nelle fasi finali: il primo turno dei playoff in casa del Bologna è una gara secca, in palio l'accesso al secondo turno. A Firenze invece scenderà in campo l'Under 18, arrivata al rush finale in campionato con una qualificazione alle fasi finali da blindare. Bisognerà aspettare martedì invece per vedere in campo l'Under 15, al debutto nella corsa scudetto con il derby della Mole in programma al Robaldo. Tutto fermo invece nel Femminile. Di seguito il programma completo del fine settimana.

UNDER 18

TORINO, ITALY - APRIL 6: Vittorio Ramondetti of Torino Under 16 in action during the Under 16 A-B match between Torino U16 and Juventus U16 at Cit Turin Sports Center on April 6, 2025 in Torino, Italy. Photo: Nderim Kaceli

L'Under 18 ha chiuso la doppia tornata di settimana scorsa con 4 punti in 2 partite. Un gruzzoletto che ha permesso al Toro di restare in zona playoff, là dove la squadra di Vegliato ha fatto tanto per stare. Da qualche tempo a questa parte i granata, privi dei tanti 2008 aggregati in Primavera, hanno trovato nuova continuità. Non possono però togliere il piede dall'acceleratore perché la top 6 è ingolfata e il sesto posto non dà la stabilità che consentirebbe di rifiatare perché il Cesena è a pari punti e il Napoli ha un ritardo di soli 3. In quest'ottica ogni sfida è fondamentale e quella del Viola Park contro la Fiorentina non è un'eccezione. La Viola è scivolata in classifica a -5 dai granata, ciò significa che è costretta al tutto per tutto per tornare in corsa. Il Toro d'altro canto domenica alle 11.45 avrà come motivazione la volontà di tenere il passo dell'Atalanta, quarta (stessi punti dei granata ma con computo degli scontri diretti a favore) e impegnata con il Cagliari fanalino di coda.

Fiorentina-Torino, domenica 3 maggio, ore 11.45, c.s. "Viola Park", Bagno a Ripoli (Fi)

UNDER 17

TORINO, ITALY - APRIL 6: Carlo Mukerjee of Torino Under 16 in action during the Under 16 A-B match between Torino U16 and Juventus U16 at Cit Turin Sports Center on April 6, 2025 in Torino, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Scatta l'ora x. Dopo aver conquistato all'ultimo sospiro i punti validi per accedere alle fasi finali per lo scudetto, il Torino è pronto a iniziare il nuovo cammino a eliminazione diretta. In Under 17 il primo passo sono i due turni playoff, con in campo le terze, quarte e quinte classificate. La squadra di Rebuffi, quarta nel girone A, esordisce nel primo turno con il Bologna, terzo. Gara secca: va al secondo turno chi sarà decretato vincitore in casa felsinea domenica alle 15. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno ed eventualmente i calci di rigore. Nella fase a gironi le forze in campo si erano equivalse: 3-0 in favore dei granata all'andata, 3-0 per i rossoblù al ritorno. Tutto è da decidere. In caso di esito favorevole, il Toro accederebbe al secondo turno playoff dove incontrerà la vincente della sfida tra Palermo e Como.

Bologna-Torino, domenica 3 maggio, ore 15.00, c.s. "Granarolo Youth Center", Crespellano (Bo)

UNDER 16

La resa dei conti. L'Under 16 conoscerà il suo destino nella corsa scudetto. L'accoppiamento con la rivale di sempre, la Juventus, ha complicato il cammino dei granata, ritrovatisi a sfidare una delle favorite per il tricolore alla prima uscita. L'andata degli ottavi scudetto ha confermato i valori in campo, con la Juventus vincente al Robaldo per 2-0 con doppietta di Pamè. I torelli nella prima delle due gare si sono difesi compatti, hanno cercato spazi per le ripartenze pur non trovandone, ma non sono riusciti a limitare il nove bianconero. Ora c'è il ritorno, con il Toro che sa di aver bisogno di un'impresa. La squadra di Corallo avrà un solo risultato utile per passare il turno, la vittoria con tre gol di scarto (nel caso in cui i granata ne segnassero solo due passerebbe comunque la Juventus in virtù del miglior posizionamento nel girone; non sono previsti supplementari e rigori). Qualsiasi altro risultato vorrà dire eliminazione.

Juventus-Torino, domenica 3 maggio, ore 15.00, c.s. "Ale e Ricky", Vinovo (To)

UNDER 15

Conto alla rovescia per gli ottavi scudetto. L'Under 15 ha pescato la Juventus, esattamente come l'Under 16, e si prepara a sfidarla. In campionato i bianconeri hanno sempre avuto la meglio (4-1 e 3-1), ma c'è stata partita più di quanto il risultato dica con i granata che tuttavia non sempre sono riusciti a sfruttare le proprie armi. La Vecchia Signora, terza nel girone, ha chiuso con 6 punti di vantaggio sul Torino. I granata, quarti, hanno un conto aperto con la rivale di sempre: provare a vincere la stracittadina d'andata è l'obiettivo della squadra di Catto, a cui poi spetterà anche il turno di ritorno tra le mura di Vinovo. Il primo match point intanto si gioca al Robaldo martedì 5 maggio alle 15.

Torino-Juventus, martedì 5 maggio, ore 15.00, c.s. "Robaldo", Torino (To)