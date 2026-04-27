Anche l'Under 17 è ai playoff. Questo il verdetto più importante del weekend del Settore giovanile maschile granata, un verdetto conquistato in extremis a un passo dalla beffa. La squadra di Rebuffi si aggiunge a Under 16, in campo domani per gli ottavi scudetto contro la Juventus, e Under 15 nel lotto dei team avanzati alla corsa scudetto. L'Under 18, ancora in gioco nella regular season, resta in zona playoff ma è circondata: mercoledì nell'infrasettimanale con il Frosinone cerca tre punti importanti. Di seguito il punto sul Settore giovanile maschile granata, segue il resoconto sul Femminile.

UNDER 18

Under 18, il tabellino di Lazio-Torino

Un punticino che lascia tutto ancora aperto, ma permette anche di rosicchiare qualcosa. L'Under 18 di Vegliato mantiene la striscia di risultati utili consecutivi, pur senza centrare la quinta vittoria consecutiva. L'1-1 in casa della Lazio si decide quasi immediatamente. Prima Di Claudo al 3' porta avanti i padroni di casa, poi al 14' la risposta granata con il centrocampista centrale Roda, al terzo sigillo del suo campionato. Terminata la partita, il Toro fa i conti. Davanti Bologna e Atalanta perdono: i felsinei hanno 6 punti di vantaggio sui granata, gli orobici invece ne hanno solo più 3. Dietro invece corrono Cesena e Napoli, che agganciano la squadra di Vegliato in classifica. Ora, in caso di arrivo a tre si considera la classifica avulsa con i punti fatti registrare negli scontri diretti dalle concorrenti. Mancano tutti gli incroci di ritorno, avanti al momento con le sole andate sarebbe il Toro, che era riuscito a battere sia Cesena che Napoli. Per questo motivo i granata conservano il sesto posto. Non potranno però adagiarsi perché ogni punto conterà più che mai e perché l'infrasettimanale con il Frosinone è una ghiotta occasione per tornare a bottino pieno e respingere gli assalti delle avversarie.

Marcatori: 3’ Di Claudo (L), 14’ Roda (T)

LAZIO: Giuliani, Buonafede, Macerata, Dragotto, Touray, Avram, Zangari (76’ Castelli), De Cortes (70’ D’Agostino), Polinari (46’ Mecozzi), Di Claudio (76’ Cassani), Boccardelli (46’ Curzi). A disposizione: Hartman, Margheri, Marchetti, Miloiu. Allenatore: Perrotti.

TORINO: Biondi, Manzi (79’ Cekrezi), Davia, Cantarella, Roda, Amisano, Turola (61’ Da Costa Melo), Ramondetti, Falasca, Odendo (71’ Rivas), Juhasz (71’ Macnack). A disposizione: Martena, Mokris, Grandi, Penkov, Musat. Allenatore: Vegliato.

Ammoniti: 32’ Macerata (L), 44’ Roda (T), 50’ Falasca (T), 62’ Ramondetti (T)

Under 18, la classifica

Il programma dell'infrasettimanale

Roma 63 (31), Inter 62 (30), Genoa 56 (31), Bologna 55 (30), Atalanta 52 (30),, Cesena 49 (30), Napoli 49 (30), Fiorentina 47 (30), Monza 42 (30), Parma 38 (30), Lazio 38 (31), Hellas Verona 36 (29), Milan 35 (30), Lecce 33 (30), Cremonese 31 (31), Sassuolo 31 (29), Frosinone 23 (31), Cagliari 10 (31), mercoledì 29 aprile, ore 10.30, c.s. "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 17

Under 17, il tabellino di Torino-Modena

Più che al cardiopalmo. L'Under 17 ha visto la terra sgretolarsi sotto i piedi all'89', quando il Modena si porta avanti con Gjumsi. Sembra a un passo dal concretizzarsi lo scenario peggiore per il Torino, costretto a fare un punto perché nel frattempo la Sampdoria vince con la Juventus (mai sconfitta fino a quel momento). Lo svantaggio a un minuto dallo scadere dei novanta minuti sembra preludere a una beffa per la squadra di Rebuffi, non solo perché significherebbe sconfitta ma perché vorrebbe dire esclusione cocente dalle fasi finali. Invece tutto cambia al 94'. L'eroe di giornata è Edoardo Martini. L'attaccante prelevato dal Vicenza a gennaio non solo sigla il suo settimo gol (dimostrazione di quanto ha saputo inserirsi in squadra), ma sigla il sigillo decisivo per portare il Torino ai playoff e inserirlo così nella corsa scudetto. I granata festeggiano doppiamente perché nel mentre il Parma è beffato dal Sassuolo e quindi la posizione finale nel girone dice quarto posto. Ai playoff l'accoppiamento sarà con una squadra che l'Under 17 di Rebuffi conosce bene: il Bologna, terzo nel girone A. I precedenti? 3-0 Toro all'andata, 3-0 Bologna al ritorno.

Marcatori: 89’ Gjumsi (M), 94’ Martini (T)

TORINO: Salaroglio, Antonelli (87’ Houser), Piano, Mukerjee, Gaffurini, Pierro (43’ Cai), Soye Ndime (87’ Di Rienzo), Boulifi (69’ Scibilia), Martini, Moraglio (80’ Marangon), Pagliano. A disposizione: Goralczyk, Befani, Cigaina, Furtado Nejad. Allenatore: Rebuffi.

MODENA: Di Cesare, Leprai (83’ Rinaldi), Morselli (83’ Gjumsi), Fontana, Zanetti, Motta, Freedom (73’ Landulfo), Lazzarotti (83’ Neri), Paiola (72’ Coratella), Andolina (72’ Nekhli), Bellofiore. A disposizione: Ugwu, Muratori, Torquati. Allenatore: Fontanesi.

Under 17, la classifica definitiva della regular season

Under 17, gli abbinamenti playoff

Juventus 63 (26), Genoa 51 (26), Bologna 44 (26),, Sampdoria 41 (26), Parma 40 (26), Pisa 39 (26), Modena 37 (26), Virtus Entella 35 (26), Spezia 30 (26), Cesena 30 (26), Sassuolo 23 (26), Reggiana 18 (26), Carrarese 16 (26)G1: Roma-Sampdoria; G2: Atalanta-Lazio;; G4: Palermo-Como

FEMMINILE

Femminile, i risultati del weekend

L'Under 17 si conferma in vetta. Salvo il regno della squadra granata, che supera il Venaria per 4-3. In una gara combattuta e riaperta più volte, il Toro ne esce vincitore grazie ai gol di Francesca Cardonati e Giulia Mirto, a cui si aggiunge la decisiva doppietta di Elena Valentini. Ora sono 8 i punti di vantaggio sul Venaria. Vince anche l'Under 15 nello scontro in terra ligure con il Genoa. Finisce 3-0 in favore delle torelle, avanti grazie alla doppietta di Arianna Rotundo e al gol di Michelle Crepaldi. Il Torino si conferma al terzo posto, a cinque punti dal secondo della Sampdoria e a +1 sul Como quarto.(Regionali Piemonte, fase 2):

Marcatrici granata: Francesca Cardonati, Giulia Mirto, Elena Valentini (x2)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Genoa-Torino 0-3

Marcatrici granata: Arianna Rotundo (x2), Michelle Crepaldi

Femminile, le classifiche

(Regionali Piemonte, fase 2):, Venaria 19 (9), San Giorgio 15 (9), Cit Turin 15 (9), Aosta Calcio 14 (9), Independiente 12 (9), Borgo Vittoria 5 (9), Mappanese 1 (10)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 33 (11), Sampdoria 25 (11), Torino 20 (11), Como Women 19 (11), Como 8 (10), Genoa 8 (11), Sedriano 7 (10), Venaria 3 (11)