Due formazioni in campo, due gare chiave. Nel Settore giovanile maschile granata gli occhi sono sull'Under 15, a caccia di vittoria domenica a Vinovo nel derby con la Juventus per accedere ai quarti scudetto. Lunedì altra gara di fondamentale importanza: l'Under 18 di Vegliato sfida il Napoli con l'obiettivo di continuare a lottare per la zona playoff. Di seguito il programma completo.

UNDER 18

ORBASSANO, ITALY - Gabriele Falasca of Torino Primavera in action during the Primavera 1 match between Torino U20 and Roma U20 at Stadio on January 22, 2026, at stadium Valentino Mazzola in Orbassano, Italy. Photo: Alberto Girardi for Toro News

Archiviare la sconfitta con la Fiorentina e rilanciarsi battendo il Napoli. In casa Torino l'obiettivo è chiaro. I 52 punti raccolti fino a questo momento non bastano per accedere le fasi finali. l'Atalanta con gli stessi punti al momento è al sesto posto, l'ultimo per la zona playoff, premiata dalla differenza reti complessiva in campionato. All'Under 18 di Vegliato serve trovare le ultime energie per le ultime quattro giornate di campionato. Nel posticipo di lunedì i granata affronteranno il Napoli, altra squadra che spera ancora di agguantare uno slot. Il Toro ha 3 punti di margine sui partenopei e si prepara a una sfida non semplice, in cui provare a ottenere il massimo. L'Atalanta nel frattempo affronterà la Cremonese in una partita sulla carta agevole. Non sbagliare sarà quindi importante, considerando anche che il Cesena - quinto con 3 punti di vantaggio sul Toro - dovrà vedersela con il Bologna, terza forza del campionato, e potrebbe quindi lasciare qualche punto per strada.

Torino-Napoli, lunedì 11 maggio, ore 11.00, stadio "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 15

Una partita per continuare la corsa scudetto. L'Under 15 ha incrociato il suo cammino nel primo turno sulla via del tricolore con la rivale di sempre, la Juventus. Il 2-2 maturato nella gara d'andata agli ottavi al Robaldo tiene in piena corsa il Toro, che domenica alle 15.30 si presenterà a Vinovo con un solo risultato a disposizione: la vittoria. In caso di pareggio in casa bianconera, a strappare il pass sarebbe infatti la Juventus perché non sono previsti in questa fase supplementari e rigori: a valere è il miglior posizionamento nella fase a gironi, che premia la squadra bianconera in virtù del terzo posto ottenuto nel gruppo A (quarti i granata). La squadra di Catto è abituata a dare battaglia e non si tirerà indietro. La qualificazione si deciderà in 80 minuti.

Juventus-Torino, domenica 10 maggio, ore 15.30, c.s. "Ale&Ricky", Vinovo (To)

FEMMINILE

Femminile, il programma del weekend

L', terza nel girone A della Fase Interregionale, vuole continuare ad alimentare un percorso già positivo. La Sampdoria, seconda, mantiene i 5 punti di vantaggio. Le granata intanto vogliono difendere il terzo gradino del podio: per farlo l'obiettivo è ottenere il massimo dalla sfida con il Como, in modo tale da provare ad allungare sul Como Women, alle prese con la difficilissima gara contro la Juventus. L', reduce dalla larga vittoria per 6-0 con il Cit Turin nell'infrasettimanale, non scenderà in campo questo weekend.(Fase Interregionale):, sabato 9 maggio, ore 15.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)