Da sabato a mercoledì. Il weekend del Settore giovanile si allunga e alza l'asticella. Si parte sabato mattina alle 11 con l'Under 18, in piena corsa per le fasi finali, contro la Lazio. Alle 15 spazio alla Primavera con l'Atalanta, incrocio importante per la salvezza e non semplice. Domenica alle 15 occhi interamente sull'Under 17, arrivata all'ultima giornata di regular season con un compito: fare almeno un punto per avere la certezza aritmetica di fasi finali. Ma non finisce qui. Martedì alle 15 toccherà all'Under 16, per cui prendono il via gli ottavi scudetto con l'andata del derby della Mole. Chiude ancora l'Under 18 nell'infrasettimanale di mercoledì alle 10.30 con il Frosinone, altra tappa per restare in top 6. Di seguito il programma completo delle giovanili granata.

UNDER 18

Cinque giorni che potrebbero già rivelarsi chiave. L'Under 18 sarà impegnata prima nel weekend e poi nel turno infrasettimanale in una prova endurance. Il primo ostacolo la squadra di Vegliato lo troverà a Roma sabato, quando alle 11 scenderà in campo contro la Lazio. I biancocelesti sono dodicesimi in classifica e accusano dieci lunghezze di ritardo dai granata, favoriti quindi dalla graduatoria e anche da un periodo positivo che li sta accompagnando da quattro giornate a questa parte. Roma però non è mai una piazza semplice e il Toro quindi dovrà giocarsi bene le sue carte senza cadere nella trappola della Lazio. Terminato il primo round, l'Under 18 granata tornerà a Orbassano per l'infrasettimanale di mercoledì alle 10.30 contro il Frosinone, penultimo in classifica. Si tratta di una partita in cui non sbagliare e in cui capitalizzare. Tra sabato e mercoledì la classifica potrà subire notevoli scossoni. Il Torino è chiamato intanto a difendersi dopo aver conquistato il sesto posto, l'ultimo a garantire l'accesso alla fase finale per lo scudetto. Le inseguitrici non mancano - Fiorentina, Cesena e Napoli sono tutte a portata di sorpasso sui granata -, ma Falasca e compagni guardano anche in avanti mettendo nel mirino il quinto posto dell'Atalanta distante quattro punti perché vogliono provare a consolidare ancora il proprio biglietto d'accesso nella fase successiva alla regular season.

Lazio-Torino, sabato 25 aprile, ore 11.00, c.s. "Solaria Sport Village", Roma (Rm)

Torino-Frosinone, mercoledì 29 aprile, ore 10.30, c.s. "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 17

Un verdetto ancora da conquistare. Ultima giornata decisiva per l'Under 17 di Rebuffi, che questo weekend si gioca l'accesso alle fasi finali. I granata, quinti nell'ultimo slot che consegna il pass, devono confermarsi. La priorità è una: il Modena. In virtù dei due punti di vantaggio sulla Sampdoria, al Toro basterà un solo punto per guadagnarsi l'aritmetica certezza di playoff, visto che in caso di arrivo a pari merito i torelli avrebbero comunque a favore gli scontri diretti con i blucerchiati. Il Modena, prossimo avversario domenica, è ottavo quindi non è una delle formazioni più agevoli da affrontare ma è anche una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato. All'andata era finita 2-0 per il Torino, al ritorno i granata proveranno a ripetersi. Mantenere il quinto posto è il principale pensiero quindi per la squadra di Rebuffi che potrebbe però anche sperare di arrivare al quarto qualora il Parma (40 punti come l'U17 granata ma avanti per differenza reti complessiva in campionato) lasciasse punti per strada nella sfida con il Sassuolo, formazione di bassa classifica.

Torino-Modena, domenica 26 aprile, ore 15.00, c.s. "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 16

Avrebbe dovuto giocare domenica, alla fine scenderà in campo martedì. L'Under 16 di Corallo non riposa ma mette nel mirino gli ottavi scudetto. Lo slittamento del derby è dovuto alla sosta nazionali, motivo per cui era previsto che le formazioni con almeno una convocazione tra le proprie fila potessero rimandare il proprio incrocio (Pellicanò convocato tra i granata). Bisognerà quindi aspettare martedì per andare al Robaldo, teatro alle 15 di un derby della Mole difficilissimo ma affascinante. La Juventus è una corazzata: 72 punti in campionato, appena due sconfitte in tutta la stagione. Il Torino, sesto con 41 punti, non ha mai battuto i bianconeri nei due scontri di regular season (5-2 all'andata e 3-0 al ritorno), ora però si gioca tutto nelle due gare degli ottavi di finale. Al termine del doppio incontro si deciderà chi proseguirà il cammino scudetto accedendo ai quarti di finale. Passa chi fa più punti nei due match, in caso di parità si guarda la differenza reti, in caso di ulteriore parità strapperà il pass la squadra meglio qualificata in regular season.

Torino-Juventus, martedì 28 aprile, ore 15.00, c.s. "Robaldo", Torino (To)

FEMMINILE

Una sfida per confermare il proprio regno. L'Under 17 si mette alla prova domenica contro il Venaria, nel proseguimento della seconda fase del campionato regionale. Il Toro ha cinque punti di vantaggio sul Venaria, seconda forza del girone A ma con una gara in meno. Vincere per le granata vorrebbe dire ribadire che il primo posto è una questione a uno. L'Under 15 invece, impegnata nella Fase Interregionale, ha come obiettivo confermarsi al terzo posto: le granata hanno perso contatto dalla Sampdoria seconda ma restano tra le squadre di vertice e vogliono confermarsi. Per farlo dovrà superare il Genoa, ottava forza del girone.

UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2): Venaria-Torino, domenica 26 aprile, ore 17.00, c.s. "Don Mosso", Venaria (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Genoa-Torino, sabato 25 aprile, ore 16.30, c.s. "Arenzano", Genova (Ge)