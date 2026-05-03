Chi di 90' ferisce, di 90' perisce. Il detto lo ricordavamo un po' diversamente ma si adegua, in questo caso, per esprimere la beffa sofferta dal Torino Under 17 nella giornata odierna. La formazione di Fabio Rebuffi aveva trovato in extremis i punti necessari alla qualificazione delle fasi finali per lo scudetto: all'ultima di campionato, il Modena aveva sbloccato la gara all'89', beffando momentaneamente i granata. Il sorriso sui volti dei giocatori del Toro era tornato al 94', grazie alla rete di Edoardo Martini: 1-1, 41 punti e quarto posto conquistato, insieme alle finali scudetto.

Under 17, il percorso termina alla prima gara play-off

Under 17, Bologna-Torino: il tabellino

Neanche il tempo di festeggiare che i granata si sono dovuti arrendere. Il percorso nelle fasi finali prevedeva, per il Toro, due gare di play-off, contro la terze prima e la vincente tra Palermo e Como poi, in casa della miglior qualificata. Al centro sportivo "Granarolo Youth Center" di Crespellano, in provincia di Bologna,, domenica 3 maggio, la prima di queste due gare: avversario del Torino di Rebuffi il Bologna di Migliorini, qualificatosi terzo nel girone A degli Allievi Nazionali U17. Il match si è svolto su livelli equilibrati, con entrambe le squadre consapevoli di aver trovato un successo e una sconfitta in campionato contro la rispettiva avversaria. Al 35' del primo tempo la gara comincia a sorridere ai padroni di casa, che passano in vantaggio grazie alla rete di Bellondi. A un quarto d'ora dal 90' il Toro riacciuffa il pari portandosi sull'1-1 con l'esultanza di Marangon. Non si può, però, sempre sorridere in extremis: questa volta il Toro è costretto ad arrendersi. A un minuto dallo scattare del tempo di recupero, Pjevic, subentrato proprio a Bellondi, insacca in rete il gol che vale il passaggio del turno alla formazione felsinea. In gara secca il Torino non passa e si arrende a fasi finali appena cominciate: la formazione granata vede sfumare il sogno scudetto.

Marcatori: 35' Bellondi (B), 74' Marangon (T), 89' Pjevic (B)

BOLOGNA: Milan, Andreotti, Covolo, Demaurizi (83' Bevilacqua), Altruda, Casali, Rajouani (77' Boateng), Baldini (65' Giannelli), Bellondi (65' Pjevic), Luongo, Zanella. A disposizione: Capra, Ballacci, Onyshchuk, Passanisi, Petravicius. Allenatore: Migliorini.

TORINO: Salaroglio, Houser (77' Boulifi), Antonelli, Mukerjee (89' Di Rienzo), Gaffurini, Piano, Marangon (89' Furtado), Pagliano (68' Cai), Martini, Scibilia (68' Soye), Befani (46' Moraglio). A disposizione: Goralczyk, Leonori, Cigaina. Allenatore: Rebuffi.

Ammoniti: 46' Gaffurini (T), 65' Casali (B)

Arbitro: Hrlovic