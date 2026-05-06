TN Radio: "La tifoseria del Toro sta morendo perché..." (VIDEO)

Due verdetti, uno ancora in sospeso. Il weekend è terminato da qualche giorno, ma il quadro del Settore giovanile maschile granata si è completato solo ieri. Il computo è di due eliminazioni dalla corsa scudetto: fuori l'Under 17 al primo turno playoff, fuori anche l'Under 16 agli ottavi dopo il doppio confronto con la Juventus. In corsa invece l'Under 15, reduce dal pareggio con la Juventus nell'andata degli ottavi scudetto. Ancora in svolgimento invece la fase campionato per l'Under 18, che cade ed esce dalla zona playoff, pur restandone incollata. Scopriamo nel dettaglio cos'è successo.

UNDER 18

VINOVO, ITALY - APRIL 2: Manuel Amisano of Torino Under 17 in action during the Under 17 A-B match between Juventus U17and Torino U17 at Juventus Center on April 2, 2025 in Vinovo, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Una sconfitta che non ci voleva. L'Under 18 cade al Viola Park, dopo un lungo periodo senza mai concedere i tre punti. La gara in terra toscana però parte male, con la rete di Beldenti poco prima della mezz'ora di gioco, e non si riaggiusta perché a inizio ripresa Beldenti sigla la doppietta personale e Melani a un quarto d'ora dalla fine chiude i giochi sul 3-0 senza appello. Fortunatamente per il Torino, la zona playoff non scappa. L'Atalanta perde contro ogni pronostico nella sfida con il Cagliari, quindi resta a 52 nel sesto e ultimo posto playoff. La squadra di Vegliato è settima con lo stesso numero di punti, ma resta indietro perché, a parità di scontri diretti e differenza reti negli scontri diretti, vale la differenza reti complessiva in campionato, che premia la Dea (+26 vs +8). Il Toro quindi deve superare l'Atalanta nei punti per starle davanti e mirare anche al Cesena, che vincendo si porta +3. Quattro giornate dal termine, i passi falsi ora possono davvero fare male.

Under 18, il tabellino di Fiorentina-Torino

Marcatori: 27’ Beldenti (F), 51’ Beldenti (F), 74’ Melani (F)

FIORENTINA: Magalotti, Martini, Colaciuri (89’ Fattori), Cianciulli, Giusto, Melani (80’ Sousa), Mataran (89’ Durante), Guidorizzi (80’ Boskovic), Sanogo (89’ Morazzini), Beldenti (73’ Angeloni), Pietropaolo (73’ Clarizia). A disposizione: Mazzi. Allenatore: Capparella.

TORINO: Biondi, Manzi (86’ Rivas), Davia (54’ Cekrezi), Cantarella, Roda (86’ Mokris), Amisano, Turola (67’ Juhasz), Ramondetti (86’ Macnack), Falasca, Odendo (67’ Penkov), Nascimento (46’ Musat). A disposizione: Martena, Moretti. Allenatore: Vegliato.

Ammoniti: 33’ Ramondetti (T), 39’ Cantarella (T), 53’ Roda (T)

Under 18, la classifica

Inter 71 (32), Roma 67 (33), Bologna 61 (32), Genoa 59 (32), Cesena 55 (32), Atalanta 52 (32),, Fiorentina 50 (32), Napoli 49 (32), Monza 42 (32), Parma 41 (32), Milan 38 (32), Lazio 38 (32), Hellas Verona 36 (31), Lecce 36 (32), Cremonese 34 (33), Sassuolo 34 (31), Frosinone 24 (33), Cagliari 13 (33)

UNDER 17

TORINO, ITALY - APRIL 6: Riccardo Marangon of Torino Under 16 in action during the Under 16 A-B match between Torino U16 and Juventus U16 at Cit Turin Sports Center on April 6, 2025 in Torino, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Una beffa, all'ultimo secondo. Questa volta non è il Toro a gioire, come quando aveva conquistato all'ultimo il pass per le fasi finali, ma il Bologna che all'89' si evita i supplementari siglando il 2-1 che vuol dire per i felsinei accesso al secondo turno playoff e per i granata eliminazione dalla corsa scudetto. La partita, in gara secca, resta a lungo bloccata fino a quando Bellondi al 35' dà la guida al Bologna. Il Toro deve inseguire, ma non riesce a trovare il gol del pari. Poi al 74' la squadra di Rebuffi conquista un rigore, che Marangon trasforma dal dischetto. 1-1. Con questo risultato, la gara si sarebbe potuta allungare di un'altra mezz'ora con eventuali successivi rigori. Però non è così. Pjevic all'89' trova la via del gol e spegne le speranze tricolori dell'Under 17 granata, la cui stagione finisce qui.

Under 17, il tabellino di Bologna-Torino

Marcatori: 35’ Bellondi (B), 74’ rig. Marangon (T), 89’ Pjevic (B)

BOLOGNA: Milan, Andreotti, Covolo, De Maurizi (83’ Bevilacqua), Altruda, Casali, Rajouani (77’ Boateng), Baldini (65’ Giannelli), Bellondi (65’ Pjevic), Luongo, Zanella. A disposizione: Capra, Ballacci, Onyshchuk, Passanisi. Allenatore: Migliorini.

TORINO: Salaroglio, Houser (77’ Boulifi), Antonelli, Mukerjee (89’ Di Rienzo), Gaffurini, Piano, Marangon (89’ Furtado Nejad), Pagliano (68’ Cai), Martini, Scibilia (68’ Soye Ndime), Befani (46’ Moraglio). A disposizione: Goralczyk, Leonori, Cigaina. Allenatore: Rebuffi.

Ammoniti: 46’ Gaffurini (T), 65’ Casali (B)

UNDER 16

Finisce agli ottavi la corsa scudetto dell'Under 16. Finisce con un un derby che inizia con la speranza e termina con un largo dominio bianconero. Il risultato lo rispecchia: 6-1. Il Toro, uscito sconfitto 0-2 all'andata, si porta avanti al 9' con Rua, bravo a insaccare sul primo palo il pallone ricevuto dal cross di Bottone. La squadra di Corallo prende fiducia e tre minuti più tardi protesta a gran voce quando Castrignano è trattenuto in area da Ghiotto: non c'è nulla per il direttore di gara. La Juventus trova il pareggio al 30' con il rigore realizzato da Pipitò, che sigla la doppietta al 35'. Si va sul riposo con il Torino in svantaggio di un gol, con i granata che per passare avrebbero bisogno di una vittoria e di un'impresa. Il gol di Pamè due minuti dopo l'inizio di ripresa vale il 3-1 bianconero e chiude di fatto i giochi. Nel finale i granata alzano bandiera bianca e la Juventus infierisce con la doppietta di Cotrone e il gol di Scarnato per il 6-1 finale. Termina qui anche la stagione dell'Under 16.

JUVENTUS-TORINO 6-1

Marcatore: 9' Rua (T), 30' rig. Pipitò (J), 35' Pipitò (J), 42' Pamè (J), 73' Cotrone (J), 77' Cotrone (J), 84' Scarnato (J)

JUVENTUS (4-3-3): Repaci; Mazzotta, Balbo (52' Berthe), Ghiotto, Samà (57' Vidzivashets); Tufaro (57' Fornero), Rastello, Mosso (13' Pioli); Pipitò (60' Cotrone), Pamè (20' Scarnato), Rolando (52' Deniz). A disposizione: Brostic, Gatti. Allenatore: Gridel

TORINO (3-5-1-1): Pellicanò; Morra (75' Velaj), Raiola, Isoldi (52' Tonon); Pipino, Castrignano (66' Gambino), Piro, Rua (52' Amico), Bottone; Freguglia; Santagata (75' Chioccarelli). A disposizione: Agosto, Musso, Condello, Pautassi. Allenatore: Corallo

Ammoniti: 40+3' Balbo (J), 61' Piro (T)

UNDER 15

Under 15, il tabellino di Torino-Juventus

Chi resta in corsa nella corsa scudetto è l'Under 15. Lo fa tra gli applausi di un Robaldo rovente, sostenuti da un tifo incessante nel derby contro la Juventus. Si tratta di uno scontro ad armi pari e pari, 2-2, finisce. Il Toro, costretto subito a salutare per infortunio capitan Gallo, si porta avanti al 20' con il giocatore che lo sostituisce: Martellini, arrivato al gol 16 in campionato. Al contropiede granata risponde però la Juventus con una ripartenza altrettanto lampo al 24' a firma Paesanti. A un minuto dalla fine del primo tempo, la doccia fredda: Allara in spaccata sugli sviluppi di corner trova il 2-1 bianconero. La squadra di Catto però non scivola via dalla partita e quando Moretti sbaglia tra i pali, lo infila con Partemi per il 2-2 finale. Domenica a Vinovo ci sarà il ritorno: al Toro per passare ai quarti servirà la vittoria (in caso di pareggio passerebbe la Juventus per miglior posizionamento nella fase a gironi).

Marcatori: 21' Martellini (T), 25' Paesanti (J), 40+1' Allara (J), 52' Partemi (T)

TORINO (4-3-3): Brigante; Altieri, Gaido, Cacucciolo, Cavallo; Graffi (62' Dassi), Graci, Gallo (13' Martellini); Partemi (75' Levizzari), Catania (62' Tozzo), Portuondo. A disposizione: Scaffeo, Ricci, Battagliotti, Rey, Romanucci. Allenatore: Nughedu.

JUVENTUS (4-3-1-2): Moretti; Cussotto, Esposito, Allara, Modica (72' Freyria); Laganà, Vaccarella (70' Duka), Nobile (59' Capristo); Laruccia; Della Rossa (70' Osasenaga), Paesanti. A disposizione: Pugno, Bassanese, Villosio, Piraneo, Mobilia. Allenatore: Pecorari.

Ammoniti: 63' Dassi (T), 65' Martellini (T)