Davide Gaffurini, in forza al Torino Under 17, è stato chiamato dal ct della Nazionale di categoria, Daniele Franceschini, a far parte della fase di preparazione in vista degli impegni della fase finale dei Campionati Europei Under 17. L'Italia U17 si radunerà dal 19 al 22 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma.

I numeri di Gaffurini nelle giovanili granata

Con il Toro U17 il giocatore classe 2009, ex giovanili del Brescia, ha saputo conquistarsi da subito il posto da titolare una volta aggregatosi in granata in estate, diventando un totem della difesa. Il difensore nato a Gussago, in provincia di Brescia, ha collezionato 26 presenze e 1 gol con la squadra di Rebuffi e 1 presenza nella fase finale del campionato di categoria (ai playoff dove il Toro è stato eliminato contro il Bologna). Per Gaffurini si tratta di un'ennesima conferma. Ha fatto bene in stagione e il suo campionato non è ancora terminato: settimana scorsa si è tolto la soddisfazione dell'esordio in Primavera 1 nel finale della partita con la Lazio, pur essendo due anni sottoleva.