Resta solo una formazione in gara nel settore giovanile maschile granata: l'Under 18. Under 17, Under 16 e Under 15 hanno terminato il proprio percorso nelle fasi finali, venendo eliminate. La squadra di Vegliato invece è arrivata alla fine del percorso di regular season e deve conquistare il suo pass: in tre giornate conoscerà quale sarà il suo verdetto. Di seguito il programma.

UNDER 18

ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 10: Lucas Cekrezi of Torino U17 joins Borislav Penkov's celebration after the team's first goal during the Under 17 A-B match between Torino and Juventus at Valentino Mazzola stadium on November 10, 2024 in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Tre giornate al gong, una qualificazione tutta da conquistare. L'Under 18 è entrata nel rettilineo finale, con in gioco le fasi finali. Al momento il Toro è sesto e occupa l'ultimo posto valido per accedervi. Però è una posizione da consolidare perché al momento sono tre le squadre appaiate a contendersi quinta e sesta piazza: Atalanta, Torino e Cesena, tutte a quota 55 punti. In caso di arrivo a pari merito contano i punti fatti negli scontri diretti tra le squadre che condividono gli stessi punti. Un quadro che è ancora da completare, perché ne mancano parecchi e sono tutti nelle prossime settimane. Nel weekend un tassello andrà già al proprio posto. Domenica alle 11 Atalanta e Cesena si affronteranno tra loro con l'obiettivo di togliersi punti a vicenda. Di questo incrocio a poterne approfittare è proprio il Torino, che scenderà in campo alle 15 sapendo il risultato dello scontro tra orobici e romagnoli per affrontare il Parma. La squadra di Vegliato ha bisogno dei tre punti ed è chiamata a raccoglierli in una sfida dove sulla carta è favorita, visto che i ducali sono la decima forza del campionato e non hanno più nulla da chiedere al campionato essendo già matematicamente fuori dalla corsa playoff. Il 2-2 dell'andata non sarà sufficiente. Occhio anche a cosa farà il Genoa: in caso di sconfitta con il Bologna il terzo posto potrebbe riavvicinarsi.

Parma-Torino, domenica 17 maggio, ore 15.00, c.s. "Mutti Training Center", Collecchio (Pr)

FEMMINILE

Nel femminile gli occhi sono sull'. Le torelle sono stabilmente al terzo posto dopo un'ottima Fase Interregionale, ma ora possono provare a riaprire i discorsi per il secondo visto il passo falso della Sampdoria nell'ultima giornata. Sarà difficile, ma c'è lo scontro diretto all'ultima giornata e il Toro non ha nulla da perdere (si qualificano solo le prime due). Un passo per volta, prima c'è il Sedriano sabato alle 15: obiettivo fare i tre punti. Scenderà in campo nel weekend infine l', alle prese con la fase 2 del campionato regionale: le granata sono in vetta e dominano, con il San Giorgio l'intento è continuare ad esprimersi al massimo e confermarsi in vetta.

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Fase 2): San Giorgio-Torino, sabato 16 maggio, ore 15.00, c.s. "Spinelli", Beinasco (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Sedriano-Torino, sabato 16 maggio, ore 11.30, c.s. "Centro Sportivo", Sedriano (Mi)