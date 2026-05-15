L'Under 18 cerca un posto ai playoff: si decide tutto nelle ultime tre giornate

Irene Nicola
salita centomila

Scudetto 50 / La salita dei centomila (Video)

Resta solo una formazione in gara nel settore giovanile maschile granata: l'Under 18. Under 17, Under 16 e Under 15 hanno terminato il proprio percorso nelle fasi finali, venendo eliminate. La squadra di Vegliato invece è arrivata alla fine del percorso di regular season e deve conquistare il suo pass: in tre giornate conoscerà quale sarà il suo verdetto. Di seguito il programma.

Patrick Odendo

UNDER 18

Under 17, Torino-Juventus Cekrezi
ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 10: Lucas Cekrezi of Torino U17 joins Borislav Penkov's celebration after the team's first goal during the Under 17 A-B match between Torino and Juventus at Valentino Mazzola stadium on November 10, 2024 in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Tre giornate al gong, una qualificazione tutta da conquistare. L'Under 18 è entrata nel rettilineo finale, con in gioco le fasi finali. Al momento il Toro è sesto e occupa l'ultimo posto valido per accedervi. Però è una posizione da consolidare perché al momento sono tre le squadre appaiate a contendersi quinta e sesta piazza: Atalanta, Torino e Cesena, tutte a quota 55 punti. In caso di arrivo a pari merito contano i punti fatti negli scontri diretti tra le squadre che condividono gli stessi punti. Un quadro che è ancora da completare, perché ne mancano parecchi e sono tutti nelle prossime settimane. Nel weekend un tassello andrà già al proprio posto. Domenica alle 11 Atalanta e Cesena si affronteranno tra loro con l'obiettivo di togliersi punti a vicenda. Di questo incrocio a poterne approfittare è proprio il Torino, che scenderà in campo alle 15 sapendo il risultato dello scontro tra orobici e romagnoli per affrontare il Parma. La squadra di Vegliato ha bisogno dei tre punti ed è chiamata a raccoglierli in una sfida dove sulla carta è favorita, visto che i ducali sono la decima forza del campionato e non hanno più nulla da chiedere al campionato essendo già matematicamente fuori dalla corsa playoff. Il 2-2 dell'andata non sarà sufficiente. Occhio anche a cosa farà il Genoa: in caso di sconfitta con il Bologna il terzo posto potrebbe riavvicinarsi.

Parma-Torino, domenica 17 maggio, ore 15.00, c.s. "Mutti Training Center", Collecchio (Pr)

FEMMINILE

Caronnese Women-Torino Femminile
Nel femminile gli occhi sono sull'Under 15. Le torelle sono stabilmente al terzo posto dopo un'ottima Fase Interregionale, ma ora possono provare a riaprire i discorsi per il secondo visto il passo falso della Sampdoria nell'ultima giornata. Sarà difficile, ma c'è lo scontro diretto all'ultima giornata e il Toro non ha nulla da perdere (si qualificano solo le prime due). Un passo per volta, prima c'è il Sedriano sabato alle 15: obiettivo fare i tre punti. Scenderà in campo nel weekend infine l'Under 17, alle prese con la fase 2 del campionato regionale: le granata sono in vetta e dominano, con il San Giorgio l'intento è continuare ad esprimersi al massimo e confermarsi in vetta.

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Fase 2): San Giorgio-Torino, sabato 16 maggio, ore 15.00, c.s. "Spinelli", Beinasco (To)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Sedriano-Torino, sabato 16 maggio, ore 11.30, c.s. "Centro Sportivo", Sedriano (Mi)

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