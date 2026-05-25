La squadra Esordienti Under 12 granata si mette in mostra. I ragazzi allenati da mister Ruggiaschi hanno infatti conquistato il 14° Torneo Internazionale Città di Rimini, entrando per la prima volta nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione. Un percorso costruito con personalità, gioco e carattere fin dalla fase a gironi, affrontata contro avversarie di livello come Ancona, Lazio e Bologna. Superato il primo turno con merito, i giovani granata hanno poi eliminato il Como per 3-2 in semifinale grazie a una prestazione convincente. Nell’atto conclusivo contro la sorprendente Varesina è bastato un gol per regalare al Toro una vittoria storica e un trofeo che premia crescita, talento e spirito di squadra mostrati durante tutto il torneo. Il percorso e la vittoria del trofeo confermano la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile del Torino, accendendo una luce sul futuro del club granata.