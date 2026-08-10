Dopo l'amarezza per l'eliminazione dal Mondiale e la pausa forzata per ricaricare le batterie, Nikola Vlasic è tornato in campo con un unico obiettivo: confermarsi come la colonna portante del Torino. Il fantasista croato ha bruciato le tappe durante il pre campionato, dimostrando nelle prime uscite stagionali con la casacca granata una condizione fisica e una brillantezza agonistica al di sopra delle aspettative.

Torino, Abate riparte da Nikola Vlasic: subito titolare e decisivo dopo il Mondiale

I segnali mandati allo staff tecnico e ai tifosi sono stati chiari e inequivocabili. Vlasic è partito titolare sia nell'impegnativo test internazionale contro il Burnley, mettendo in mostra un buon ritmo, sia nel Memorial Sandro Criscitiello contro l'Avellino di Nesta. In quest'ultima sfida, il croato ha anche apposto il proprio sigillo personale trovando la via del gol con una tipica giocata del proprio repertorio: finta secca ubriacante e destro secco che va a incastonarsi esattamente nell'incrocio dei pali.

Torino, trequarti affollata, ma il faro è sempre Vlasic: risposte da leader per il Toro

Con la nuova stagione alle porte, la trequarti granata si presenta più affollata che mai. Il talento di Cesare Casadei, la freschezza e l'imprevedibilità di Alieu Njie, il neo arrivato Gaetano Oristanio e la duttilità offensiva di Che Adams offrono alla squadra un ventaglio di opzioni ad Ignazio Abate. Una concorrenza spietata che potrebbe spaventare chiunque, ma non un giocatore del temperamento e del carisma di Vlasic.

Torino, Vlasic rimane il punto di riferimento della manovra granata

La presenza di numerose alternative rappresenta un'ottima risorsa per gestire le energie nell'arco della stagione, ma le gerarchie di partenza continuano a premiare il numero 10. Tra le linee, il croato garantisce un equilibrio tattico e una leadership che nessuno dei suoi compagni di reparto al momento possiede. L'ex West Ham sa leggere i momenti cardine della gara, guida il pressing e ricuce il gioco tra centrocampo e attacco con grande dimestichezza. In una trequarti ricca di giovani scommesse e nuovi innesti di qualità, Nikola Vlasic rimane l'ancora di salvezza e il punto di riferimento imprescindibile attorno a cui ruota la manovra granata.