Ci risiamo. Siamo di fronte all’ennesimo prestito con diritti di riscatto che, di fatto, non sarà mai riscattato dal Torino. I tifosi guardano Comuzzo e vedono le ombre dei vari Obrador, Elmas, Vlasic (ante-trattativa). E la lista è lunga. Operazioni in cui il Torino accetta diritti di riscatto per ottenere prestiti con la consapevolezza che, nel pratico, non saranno altro che prestiti secchi. L’inesorabile trascinarsi di una lenta e costante caduta nel passo successivo, piuttosto che una corsa verso un obiettivo tramite una progettualità concreta. Eppure, riflettendo sull’operazione Comuzzo si osserva un unico caso in cui questa si può trasformare in un affare: il caso in cui si smette di guardare al classe 2005 come un giocatore di calcio e lo si inizia a pensare come una mera operazione finanziaria.

Comuzzo giocatore: il valore da ritrovare

Riscatto possibile? Non nell’ambito di un’operazione sportiva

L’unica situazione in cui il Torino potrà riscattare Comuzzo

Pietro Comuzzo, giocatore friulano classe 2005, è un talento attuale e futuro del calcio italiano.. Il percorso nelle giovanili della Fiorentina lo ha portato a farsi notare da Vincenzo Italiano, facendosi poi lanciare definitivamente da Raffaele Palladino. Di fatto Comuzzo è diventato un perno della retroguardia viola a poco più di diciotto anni, facendosi anche amare dai tifosi., per usare un eufemismo, per tutta la Fiorentina. Comuzzo, su tutti, non è riuscito a raddrizzare la barra, lasciandosi travolgere dagli eventi negativi, pagando l’andamento della squadra e la concorrenza di Ranieri e Pongracic.. Questo perché, in tempi più sereni, Comuzzo ha saputo mettere in mostra le proprie qualità. Motivo per cui la Fiorentina non ha mai preso in considerazione una sua partenza a prezzi bassi. E per “prezzi bassi” si intende prezzi valutabili da altri club, anche dopo la stagione negativa.Proprio questa consapevolezza generale può essere l’ancora di salvezza di un Torino che, in ogni altra ipotesi, si ritroverebbe di fronte al solito prestito secco. Oneroso, per giunta, con un milione di spesa. Comuzzo da quando è arrivato sta già mettendo in chiaro che può essere un titolare.. Ma in ogni caso, per quanto potranno essere eccelse le prestazioni del classe 2005, sembra impossibile che il Torino ne possa valutare il riscatto nell’ambito di un ragionamento prettamente sportivo. In parole povere,. Uno dei tanti vizi a cui il Torino Fc ha abituato i propri tifosi negli ultimi anni: un’opzione di riscatto non è (quasi) mai da ritenersi tale. Resta, quindi, un’unica possibilità.Se il Torino smette di vedere Comuzzo come un giocatore e lo inizia a vedere come un investimento, allora possono cambiare le possibilità della prossima estate. Il difensore classe 2005, dopo stagioni migliori rispetto alla scorsa, ha già attirato su di sé le attenzioni di club facoltosi. Nell’estate 2025 era piombato su di lui De Laurentiis, intenzionato a regalare a Conte e al proprio Napoli un profilo di prospettiva.. E la Fiorentina? Secco no: il giocatore vale di più. Ecco, allora, che Comuzzo può diventare la “gallina dalle uova d’oro” del Torino. In un momento in cui le plusvalenze servono ai granata – è sempre stato così, ma i debiti evidenziati dall’ultimo bilancio alimentano questa necessità – un’operazione a così basso rischio e a così alta possibilità di rendimento può essere quello che fa al caso del Torino. Se Comuzzo non dovesse soddisfare le richieste di Abate, tornerebbe a Firenze senza ulteriori spese da parte del club granata. Se, però, dovesse ripetere una stagione come quella di due anni fa, allora potrebbe attirare su di sé nuove attenzioni di nuovi club facoltosi. In altre parole, se il Torino dovrà spendere 19 milioni per tenere un giocatore valido, deluderà per l’ennesima volta i tifosi.. E quello sarà l’unico caso in cui si potrà osservare il riscatto di Pietro Comuzzo da parte del Torino Fc.