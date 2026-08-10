Nell'edizione odierna di Tuttosport si parla anche di mercato in casa Toro. Il nome nuovo è quello di Alphadjo Cissé, trequartista classe 2006 che il Milan aveva acquistato per 8 milioni dal Verona in inverno e nella seconda metà di stagione ha giocato al Catanzaro. "Un infortunio aveva costretto il calciatore ad un lungo stop, costringendolo a chiudere anzitempo la stagione". Una forma recuperata nelle amichevoli con i rossoneri. "Il Toro lo ha chiesto in prestito, ma il Milan ha aperto a una partenza, ma solo per un'operazione senza alcun diritto di riscatto in favore dei granata, credendo molto nel giocatore". Nel sistema di Abate potrebbe agire sulla trequarti aggiornando un reparto che al momento vede Vlasic come punto di riferimento e Oristanio un giocatore che deve fare il salto di qualità, oltre a Casadei e Njie. "La trattativa - conclude Tuttosport - potrebbe chiudersi a breve: Cissé avrebbe l'occasione di mettersi alla prova in Serie A e il Milan lo terrebbe sott'occhio".

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